به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما افزود: لازمه جهاد دفاعی و سیاسی، جهاد اقتصادی است.

وی اضافه کرد: جهاد اقتصادی مبارزه با توطئه های دشمنان است زیرا فقر،‌بیکاری و مشکلات اقتصادی کشور پیامد استعمار دویست سیصد ساله ایران بوده است.

رضایی با اشاره به فعالیت های قوای سه گانه در زمینه جهاد اقتصادی گفت: جهاد اقتصادی موج خوبی را برداشته و جهش اقتصادی یکی از نتایج جهاد اقتصادی است. دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نهاد سازی برای جهاد اقتصادی باید با برنامه باشد.

وی گفت: برخی جهاد اقتصادی را چنان تفسیر می کنند که کشور دچار بحران اقتصادی است اما اگر تحریم ها نیز وجود نداشت وضع اقتصاد ایران به گونه ای است که باید جهاد اقتصادی کنیم زیرا ‌دشمن می خواهد جلوی پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران را بگیرد.

رضایی با اشاره به اینکه برخی روش های اقتصادی از ابتدای پیروزی انقلاب از جمله فن سالارانه، لیبرال سالارانه و دیوان سالارانه به نتیجه نرسید گفت: اکنون با روش جدید جهاد اقتصادی می خواهیم مسائل اقتصادی را حل کنیم و به نتیجه مطلوب برسانیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امروز باید برای پیروزی در بحث اقتصادی و فرهنگی جامعه بجنگیم. رضایی گفت:‌ ایجاد انگیزه اقتصاد ملی به جای سود شخصی از مولفه های جهاد اقتصادی است و کارخانجات ما باید به عنوان سنگر پیشرفت کشور باشند.

وی تقویت روحیه تلاش و فداکاری و جهاد را از دیگر شاخص های جهاد اقتصادی دانست که موجب افزایش بهره وری می شود. رضایی افزود: جهاد اقتصادی می تواند اخلاق اقتصادی را نیز بهبود بخشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث اقتصادی باید روحیه حماسی ایجاد کنیم و این روحیه زمانی به دست می آید که رویکرد مالی به رویکرد جهادی تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه استعمار ارزش های اقتصادی مانند زهد، قناعت و شکر را به گونه ای برای ما تبیین کرد که اقتصاد را رها کنیم و آن را به غربی ها واگذاریم افزود: نحوه تعامل مردم در اقتصاد باید الگوسازی شود تا افراد جامعه آن را به عنوان دستور العمل بپذیرند و انجام دهند.

رضایی گفت: کارخانجات بزرگ کشور باید چند الگوی اقتصادی را برای افزایش بهره وری طراحی و اجرا کنند که دیگر بخش ها نیز آنرا الگو قرار دهند. وی افزود: کالاهای تولید داخل باید قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد و این فقط با روحیه جهادی کارآفرینان امکان پذیر است.

رضایی با تاکید بر اینکه باید در اقتصاد کشور شفافیت وجود داشته باشد و اقتصاد نباید سیاسی شود گفت: فرهنگ اقتصادی ما باید برای کسانی که بیشتر تولید می کنند احترام قائل شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیج علمی را یکی دیگر از راهکارهای جهاد اقتصادی خواند و افزود: دانش در دانشگاه ها ذخیره شده است و باید در جامعه و محیط کار اجرایی شود. رضایی خواستار توجه بیشتر دولت به بنگاه های اقتصادی شد.

وی با بیان اینکه حدود 28 میلیون نفر برای 70 میلیون نفر جامعه کار می کنند، گفت: در حال حاضر 34 میلیون نفر از جمعیت کشور در سن کار هستند که باید با بسیج نیروی انسانی بر تعداد افراد شاغل افزود.



رضایی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران باید از مصرف گرایی به تولید محوری و ایجاد اشتغال تبدیل شود، افزود: جهاد اقتصادی فراگیر است و همه آحاد جامعه باید خود را موظف به تلاش در این زمینه بدانند.