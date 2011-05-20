حسن نجاریان که در کن حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: حضور سینمای ایران در جشنواره‌های مختلف، در بخش‌های متفاوت مهم است، در کنار نمایش فیلم‌ها در محافل هنری و جشنواره‌ای نیاز سینمای ایران این است که در بازارها هم حضور داشته باشیم تا بتوانیم با کمپانی‌های دیگر کشورها و سینماگران تعامل برقرار کنیم. ما نباید خود و سینمای فرهنگی‌مان را از محافل بین‌المللی حذف کنیم.

وی ادامه داد: کارشناسان بنیاد سینمایی فارابی در روزهای برگزاری جشنواره فیلم کن، تعدادی از آثار جشنواره و بازار را دیده‌اند با توجه به محدودیت‌هایی که برای نمایش فیلم در ایران وجود دارد، باید دست به انتخاب بزنیم، بیشتر فیلم‌هایی که انتخاب می‌شود برای نمایش محدود در ایران است، برنامه‌ای برای اکران گسترده فیلم خارجی در ایران نداریم.

این کارشناس فرهنگی افزود: نمایش فیلم‌های خارجی در ایران با توجه شئونات فرهنگی و ویژگی‌های دینی و مذهبی ما انجام می‌شود، با توجه به این قواعد و اصول انتخاب فیلم‌ها دشوار است و ما فیلم‌هایی را انتخاب می‌کنیم که وجه فرهنگی و هنری بالایی داشته باشند و با معیارها و موازین ما سازگار باشند.

نجاریان درباره استقبال از فیلم‌های ایرانی در بازار جشنواره کن گفت: این ایراد که در بازار فیلم کن نباید هر فیلمی را نشان داد، اشتباه است. بازار محل عرضه‌ محصولات مختلف است و در غرفه‌های دیگر کشورها هم می‌توان این موضوع را دید که همه محصولات سینمایی با هر کیفیتی به معرض انتخاب گذاشته شده‌اند.

وی ادامه داد: امسال به دلیلی که سال 89 تعداد تولیدات سینمای ایران بیشتر بوده، ظرفیت نمایش و عرضه فیلم‌ها در بازار را بالا برده‌ایم و فیلم‌هایی متنوع را به نمایش گذاشتیم، مذاکره‌هایی برای فروش آثار داشته‌ایم که به زودی و با قطعی شدن قراردادها اعلام می‌کنیم.

قائم مقام مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی گفت: فیلم‌های کودک سینمای ایران، متقاضیان بالایی داشتند و جشنواره‌های مختلف خواهان خرید فیلم‌های کودک شده‌اند با قطعی شدن این انتخاب‌ها فهرست فیلم‌های خریداری شده برای جشنواره‌های کودک اعلام می‌شود.

نجاریان افزود: با توجه به فیلم‌هایی که در بازار و در بخش‌های مختلف جشنواره دیده‌ام نسبت به سال گذشته، جشنواره فیلم کن چندان پررونق نبود، سینماگران کشورهای دیگر هم در گفتگوهایی که با هم داشتیم این موضوع را یادآوری کردند.