به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال راه و ترابری قم از کسب عنوان پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور باز ماند و در دور برگشت در برابر دانشگاه آزاد تهران بار دیگر با نتیجه 72 بر 80 مغلوب شد.



دیدار دو تیم راه و ترابری قم و دانشگاه آزاد تهران ساعت 17 پنج شنبه در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم آغاز شد که سرانجام با برتری تیم دانشگاه آزاد پایان یافت.



کوارتر نخست 17 بر 13 ، کوارتر دوم 37 بر 23 ، کوارتر سوم 52 بر 51 و کوارتر آخر نیز80 بر 72 به سود تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران به پایان رسید.



امیر حسین زاده سر داور، نصیر سعید نیا داور یک و محسن روشن ضمیر نیز داور دوم دیدار دو تیم راه و ترابری و دانشگاه آزاد تهران بودند.



واتاری مارش و اصغر کاردوست با 17 امتیاز به صورت مشترک بیشترین امتیاز را در 35 دقیقه بازی برای تیم راه و ترابری قم بدست آوردند و از تیم حریف نیز بیسکویچ با 17 امتیاز در 37 دقیقه بازی بیشترین امتیاز را برای تیم دانشگاه آزاد تهران کسب کرد.



محمد احمدی با شماره چهار، محسن پروازی با شماره پنج، مجید قاسم زاده با شماره 6 ، رضا شهبازنژاد با شماره هفت، واتاری مارش با شماره هشت، علامه شاهرخ با شماره 10، محمد سیستانی با شماره 11، محسن خسروی با شماره 12، احمد مارکوس با شماره 15، مسعود زارعینی با شماره 16، اصغر کاردوست با شماره 17 و امیر صباغیان با شماره 18در ترکیب تیم راه و ترابری قم قرار داشتند.



پویا تاجیک با شماره چهار، رضا لطفی با شماره پنج، فرید اصلانی با شماره 6، مجتبی بنی عقیل با شماره هفت، استیو هورن با شماره هشت، سیاوش محسنی با شماره 9، وارطان بیدروسیان با شماره 10، روزبه ارغوان با شماره 12، موسی نبی‌پور با شماره 13، نوید فراهانی با شماره 14، عباس محبت با شماره 16 و بیسکویچ با شماره 19 در ترکیب تیم دانشگاه آزاد بودند.