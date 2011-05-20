به گزارش خبرگزاری مهر از هرات، "زره ور زاهد" رئیس پلیس این ولایت ضمن تائید کشته شدن 50 عضو طالبان گفت :"نیروهای ویژه آمریکایی، پلیس ملی و و ماموران امنیت ملی این عملیات را انجام داده اند."

به گفته وی، در نخستین عملیاتی که در قریه زرین آغاز شده پنجاه مخالف دولت همراه با دو فرمانده محلی کشته شده وعملیات هنوز هم ادامه دارد و به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.

مقام های محلی و شورای ولایتی نیز ضمن تائید این عملیات اعلام کردند که بیست مخالف مسلح دولت کشته شده و باقی افراد دیگر غیر نظامی می باشد.



یکی از سخنگویان طالبان نیز در این باره گفت :"در این عملیات 6 نفر از طالبان و 10 نفر از نیروهای آمریکایی و ارتش ملی کشته شدند.

همچنین دو فرمانده ارشد طالبان در هلمند بازداشت شدند. بنا به گفته مقامات افغان دو نفر از فرماندهان برجسته طالبان که در سازماندهی حملات انتحاری و مین گذاری های کنار جاده دست داشتند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این افراد به تازگی از پاکستان وارد افغانستان شده بودند تا در عملیات هایی که از سوی طالبان آغاز شده است، شرکت کنند.



در ایالت پکتیا در جنوب شرقی افغانستان نیز طالبان به یک شرکت راهسازی حمله کرده و ۳۵ کارگر این شرکت را کشت. "روح اله سامون" سخنگوی استاندار پکتیا گفت: در جریان این حمله که دوساعت طول کشید ۲۰ کارگر دیگر این شرکت نیز زخمی شده اند.



در تیراندازی متقابل، محافظین مسلح این شرکت راهسازی نیز 8 نفر از طالبان را از پای درآوردند.