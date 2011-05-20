لاله افتخاری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه از طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس ابتدایی استقبال شده و اقشار مختلف به خصوص آموزگاران از اجرای آن رضایت دارند گفت: وقتی پنجشنبه ها تعطیل باشد آموزگاران یک روز کمتر سر کار می‌روند و فرصت بیشتری برای رسیدگی به کارهای خود دارند. همچنین دانش‌آموزان نیز فراغت بیشتری برای بازی و سایر فعالیت‌های فوق‌ برنامه در کنار خانواده‌ها خواهند داشت.

وی افزود: خانواده‌ها کمتر از این طرح رضایت دارند از این جهت که اعتقاد دارند دانش‌آموزان باید ساعات بیشتری را برای تحصیل و مطالعه در مدارس باشند. حتی برخی خانواده‌ها پیشنهاد کرده اند فعالیتهای فوق برنامه برای روزهای پنج‌شنبه در نظر گرفته شود، اما این روز را تعطیل نکنند.

افتخاری تاکید کرد: به عقیده من تعطیلی روزهای پنجشنبه سبب می‌شود به دانش‌آموزان فشار کمتری در روزهای دیگر وارد ‌شود و فرصت بیشتری برای مطالعه داشته باشند.

وی با بیان اینکه برخی خانواده‌ها به دلیل اشتغال نگرانی نگهداری فرزند در روزهای تعطیل هستند که مسئله باید در تصمیم‌گیری ها مورد توجه قرار گیرد یادآور شد: باید برای پنج شنبه های مادران شاغل فکری کرد. این موضوع باید بررسی شود و ما در کمیسیون آموزش منتظر اعلام نتیجه هستیم.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش مجلس، این طرح زمانی که مطرح شد موافقین و مخالفین خودش را داشت و در حال حاضر نیز دارد. پیشنهاد می کنم طرح مذکور به صورت نمونه ای و رندوم در برخی از مدارس اجرا شود و بعد در صورت موفقیت آن را به صورت کلی و جامع به تمام مدارس تعمیم دهیم.

افتخاری در مورد چگونگی پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان گفت: مسئولان می توانند با آموزش قرآن بخشی از اوقات فراغت دانش آموزان را پر کنند. ورزش و یادگیری مهارت های زندگی فاکتور دیگری است که می شود به آن پرداخت.