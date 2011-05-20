به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، رحیم زمانی در همایش سالروز تأسیس سازمان دانش آموزی در سالن شهید علایی گفت: ما همه جزیی از این آب و خاک و متعلق به ایرانیم و یک چیز در ذهن ما وجود دارد که همانا سربلندی کشور و نظام اسلامیمان است.

وی افزود: دو چیز برای ما بسیار با اهمیت است، یکی تعهد و دیگری حماسه که باید با تعهد در راه آبادانی و ساخت و ساز ایران اسلامی تلاش کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران خطاب به همه جوانان گفت: تعهد یک وظیفه همگانی و جمعی بوده و لزوم رسیدن به سربلندی کشور، آگاهی و بصیرت داشتن است و اگر افراد از نظر علمی و دیگر ارکان، رشد داشته باشند، به طور حتم کشورمان سربلند خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر تعهد، لزوم الگوگیری از شهدای دانش آموز به ویژه شهید حسین فهمیده مطرح است و شما باید از شهید فهمیده ها الگوپذیری داشته باشید.

این مسئول تأکید کرد: سازمان دانش آموزی می کوشد تا الگوهای لازم را به شما دانش آموزان معرفی کند که در همین راستا کشور به رشد و شکوفایی لازم خواهد رسید.

در ادامه این مراسم سید قاسم قربان پور گنجی، رئیس سازمان دانش آموزی شهرستانهای استان تهران گفت: مراسمی که در حال حاضر در سالن شهید علایی برگزار می شود، همجوار با حرم و بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) قرار دارد، پس باید یک عهد و میثاق ببندید که در مسیر ائمه اطهار و پیامبر (ص) قرار بگیرید.