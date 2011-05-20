پاسخ ایران به 700 پرسش سازمان تجارت جهانی نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره به ارسال اولین مجموعه سؤالات تعدادی از اعضای گروه کاری الحاق ایران شامل اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، تایوان، اوکراین و عربستان که مشتمل بر حدود 700 پرسش از رژیم تجاری ایران بود، گفت: پس از دریافت سوالات در اسفندماه 1388‌، کارگروهی برای تعیین چگونگی پاسخگویی به پرسش‌های دریافتی تشکیل و پس از تفکیک آنها، برای پاسخگویی به 56 دستگاه کشور ارسال شدند‌‌.

وی ادامه داد: به برخی از این دستگاه‌ها تنها یک سوال و به عده‌ای دیگر تا 180 پرسش مرتبط بود. غضنفری با اعلام نهایی شدن تمامی پاسخ‌های سازمان جهانی تجارت در خصوص رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران افزود: بیش از 150 جلسه کارشناسی و 10 جلسه معاونان دستگاه‌های عضو کارگروه وزرا در امور سازمان تجارت جهانی برگزار و همه پاسخ‌ها به تصویب این کمیته رسیده است.

وزیر بازرگانی در ادامه سخنان خود گفت‌: پاسخ‌ها همراه با ضمایم قوانین و مقررات پس از تکمیل، ترجمه و تنظیم نهایی از طریق وزارت امورخارجه تا قبل از تیرماه سال جاری به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال می‌شود‌.

به گفته غضنفری‌، در اولین نشست گروه کاری الحاق ایران در مقر سازمان ژنو، هیات نمایندگی ایران به پرسش‌های شفاهی اعضای این سازمان در خصوص رژیم تجارت خارجی پاسخ خواهد داد و عملا کشورمان وارد فرایند مذاکرات الحاق به این سازمان می‌شود.



براساس مصوبه بهمن ماه سال 1388 هیئت وزیران، وزارت بازرگانی به عنوان نماینده تام‌‌الاختیار تجاری کشور موظف به ارسال گزارش رژیم تجارت خارجی ایران به سازمان جهانی تجارت شد که بر همین اساس، گزارش مذکور در آبان‌ماه همان سال از طریق وزارت امور خارجه به طور رسمی به مدیرکل سازمان جهانی تجارت در ژنو تحویل داده شد.

دبیرخانه سازمان جهانی تجارت گزارش مذکور را در بین اعضای این سازمان توزیع کرد تا پرسش‌های خود را در مورد گزارش مذکور مطرح سازند.