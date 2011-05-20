"دنیلسون" در آستانه جدایی از آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیلسون که روز یکشنبه پس از بازی با فولهام به برزیل سفر می کند از اینکه پنج سال را در لندن بدون جام سپری کرده ناراحت است.

دنیلسون در گفتگو با "سان" اظهار داشت: این بدترین فصل زندگی ورزشی من بوده و از این بابت بسیار ناراحت و مایوس هستم. من بازیکنی هستم که برای جام به آرسنال آمدم نه اینکه پنج سال اینجا باشم و هیچ جامی نبرم.

وی افزود: دوران بازی یک بازیکن فوتبال خیلی زود به پایان می رسد و اکنون زمان آن رسیده که از آرسنال جدا شوم. این یک تصمیم ناگهانی نیست و من هشت ماه قبل تصمیم خودم را گرفتم. احساس خودم را با آرسن ونگر هم در میان گذاشته‌ام. می دانم بعضی از مردم فکر می کنند که من دیوانه‌ام. آنها درست فکر می کنند. آرسنال یک باشگاه بازرگ با سازماندهی عالی است. آنها یک مربی بزرگ و کلی بازیکن بااستعداد دارند.

دنیلسون 23 ساله در پایان گفت: بله من زندگی خوبی در آرسنال داشتم اما در زندگی چیزهای مهمتری وجود دارد. من نیاز به یک چالش نو دارم و می دانم که دست به یک خطر بزرگ می زنم اما برای آن آماده‌ام. نمی توانم خودم را در پیراهن لیورپول، چلسی، منچسترسیتی و تاتنهام ببینیم. من آینده خود را در لیگ‌های اسپانیا و ایتالیا می بینم.