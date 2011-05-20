آذربایجان شرقی رتبه اول کشوری در اجرای پروژه های عمرانی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای فنی استان با تاکید بر این که پروژه های عمرانی استانی و ملی در استان با روند مطلوبی پیش می رود، گفت: کاهش مدت اجرای پروژه های عمرانی از هفت سال به حدود 2.5 سال، بهترین و مناسب ترین شاخص و سند برای پویایی و موفقیت سیستم مدیریتی دولت دهم است.

وی افزود: متوسط مدت اجرای پروژه های عمرانی در زمان دولت قبلی بیش از هفت سال بود که کاهش آن به زیر سه سال از جمله موفقیت های بسیار مهم دولت به شمار می رود که این امر افتخاری برای دولتمردان است.

اشرف نیا اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از پروژه های استان در سال 1388، متوسط مدت اجرای پروژه های خاتمه یافته 2.45 سال و متوسط وزنی مدت اجرای پروژه های خاتمه یافته نیز در همین سال 3.49 سال بوده است.

وی مجموع طرح های اجرایی در سال 88 را 568 مورد با اعتباری بالغ بر دو هزار و 950 میلیارد ریال اعلام کرد که برای اجرای دو هزار و 869 پروژه هزینه شده است.

اشرف نیا اضافه کرد: از مجموع پروژه های فوق هزار و 372 پروژه با اعتبار هزار و 880 میلیارد ریال توسط دستگاه های اجرایی استان به مورد اجرا گذاشته شده که از این رقم تنها 31 پروژه که یک درصد را شامل می شود، مربوط به قبل از برنامه چهارم است.

وی میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در سال 88 را بیش از 70 درصد اعلام کرد که در این ارزیابی ها، شهرهای صنعتی، راه و ترابری و آب و فاضلاب روستایی بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.

معاون استاندار گفت: براساس نتایج بازدید از تعداد 731 پروژه عمرانی، عملیات اجرایی 40.63 درصد در دست اجرا، 42.82 درصد خاتمه یافته، 13.54 درصد متوقف و 30 درصد شروع نشده، گزارش شده است.