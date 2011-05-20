7 هزار میلیمتر تبخیر در مقابل 100 میلیمتر بارندگی در یزد رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، کاظم فرهمند در همایش منطقه ای توسعه منابع آب اظهار داشت: این وضعیت در ابرکوه نسبت به سایر مناطق استان یزد بحرانی تر است به نحوی که میزان تبخیر آب در ابرکوه حدود 70 برابر بارندگی ‌هاست.

وی با برشمردن برخی از آمار و ارقام‌ در مورد وضعیت آب در جهان، وضعیت این مایع حیاتی را بسیار اسفناک توصیف کرد.

فرهمند افزود: مصرف آب هر روز یک انسان دو تا سه لیتر است اما برای تامین غذای هر فرد روزانه نیاز به سه هزار لیتر آب نیاز است که این یک آمار تکان‌ دهنده است.

فرهمند با بیان اینکه هیچ چیز جای آب را در زندگی بشر نمی ‌گیرد، نشانه ‌های بحران آب در جهان را مشهود دانست.

بی برنامگی کشورها منابع آب و هوا را با تهدید مواجه کرده است

وی تصریح کرد: بی ‌برنامگی در کشورهای جهان منابع آب و هوا را با تهدید مواجه کرده است.

وی عدم تغییر در الگوی کشت، عدم یکپارچه ‌سازی اراضی و از دسترس خارج شدن سیلابها را بخشی از عوامل هدر رفت منابع آبی برشمرد.

انتقاد فرهمند از عدم حضور متولیان بخش آب استان در همایش توسعه منابع آب

فرهمند با انتقاد از کم لطفی برخی از متولیان بخش آب در استان یزد به دلیل عدم شرکت در این همایش که می ‌تواند راهکارهای مناسبی را در اختیار آنان قرار دهد، خواستار توجه بیش از پیش آنان به نتایج این‌ گونه همایش‌ ها در راستای رفع مشکلات آبی استان شد.

استاد دانشگاه تهران نیز در این همایش اظهار داشت: امروز مسئله آب از اهمیت ویژه ‌ای برای تمام مناطق به ویژه مناطق خشک و بیابانی برخوردار است.

فناوری سنجش از راه دور تبعات خشکسالی را کاهش می دهد

سیدکاظم علوی ‌پناه افزود: فناوری سنجش از راه دور کارایی بسیار بالایی در مطالعات منابع آب و کاهش تبعات منفی خشکسالی دارد.

همایش توسعه منابع آب به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه و با همکاری برخی از ادارات و سازمان‌ها در ابرکوه برگزار شد.

250 مقاله از 19 استان کشور به این همایش ارسال شده است که 50 مقاله در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع 150 مقاله پذیرفته شده در قالب سخنرانی، چاپ در مجموعه مقالات و پوستر ارائه شد و سه مقاله و سه پوستر به عنوان پرتر انتخاب شد که با اهدای لوح و تندیس از آنها تقدیر شد.