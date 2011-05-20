خشم دایی و انتقاد شدید از سرپرست پرسپولیس/ نامحرمم اخراجم کنید

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل پیکان قزوین با بیان این مطلب افزود: همانطور که می دانید شرایط جدول به گونه‌ای است که تیم پیکان برای رهایی از سقوط به دسته اول می جنگد و تیم ما بدنبال تثبیت جایگاه خود در رده چهارم جدول است.

وی افزود: ما دوست داریم لیگ را با پیروزی و سه امتیاز به اتمام برسانیم و پایانی خوب داشته باشیم به همین خاطر پس از دیدار با سپاهان خیلی خوب تمرین کردیم تا بتوانیم سه امتیاز دیدار با پیکان را از آن خود کنیم.

شفاف حرف‌هایم را می زنم

دایی در این نشست خبری که نزدیک به یک ساعت به طول انجامید گفت: من در روزهای گذشته خیلی شفاف حرف‌هایم را زده‌ام. فکر می کنم از این شفاف‌تر اظهار نکرده باشم. من حقایق را گفته‌ام اما متاسفانه روزنامه منتسب به باشگاه مرا محکوم کرد و مطالبی راعنوان کرد که من اثبات می کنم، درست نیست.

در پرسپولیس آرامش از من دریغ شد

سرمربی تیم پرسپولیس با ابراز تاسف از اینکه آن آرامشی که یک مربی باید در یک تیم باید داشته باشد در تیم پرسپولیس از او سلب شده است، گفت: در تیم بزرگ پرسپولیس آن آرامشی که من لازم داشتم از من دریغ شد. در طول سال حرف‌های زیادی را شنیدم اما آنها را تحمل کردم و حرف نزدم چرا که اعتقاد داشتم همه ما عضو یک خانواده هستیم و باید در خانواده مشکلات خود را حل کنیم. من اعتقاد دارم یک تیم مانند یک خانواده است، خانواده‌ای که در آن طرز تفکرهای مختلفی وجود دارد و باید مشکلات در درون خانواده حل شود اما در ماه‌های اخیر برخوردهایی دیدم که ناچار شدم مطالبی را عنوان کنم.

دایی یادآور شد: من بعد از بازی با سپاهان به خاطر یکسری از مسائل ناچار به طرح موضوعاتی شدم، اعتقاد دارم اگر مسئولان یک باشگاه بخواهند مربی‌شان موفق باشد به گونه‌ای عمل می کنند که شرایط موفقیت آن مربی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در روز 19 اردیبهشت ماه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نامه‌ای را به باشگاه ارسال می کند که در آن نامه قید شده بود رضا نورمحمدی در بازی با سپاهان اجازه همراهی تیم را ندارد. متاسفانه در فاصله یک روز مانده بازی با سپاهان من از ارسال این نامه به باشگاه باخبر شدم. چرا باید باشگاه یک روز قبل از بازی به من اطلاع بدهد که نمی توانم از نورمحمدی استفاده کنم؟! وظیفه باشگاه چیست؟ من این را از مسئولان باشگاه پرسیدم گفتند همه ما ابوظبی بودیم چطور می شود کل یک باشگاه ابوظبی باشند و اتفاقاتی در تهران رخ دهد و آنها بی خبر بمانند، مدیریت چه می گوید؟ حداقل اگر من زودتر باخبر می شدم که نورمحمدی را در بازی را سپاهان در اختیار نخواهیم داشت نه تنها در بازی با الوحده از او استفاده نمی کردم بلکه تیمم را به گونه‌ای دیگر مهیای بازی دشوار با سپاهان می ساختم.

سرمربی تیم پرسپولیس با یادآوری آنچه که پس از محرومیت دو ماهه رضا نورمحمدی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گذشته است گفت: جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به اتفاقات دیدار پرسپولیس - استیل آذین تشکیل شد متاسفانه در آن جلسه از طرف باشگاه هیچ کس حضور نداشت و نورمحمدی خودش زیر صورتجلسه‌ای که برای محرومیت او تعیین شده بود، امضا کرد.

آقایان به بیراهه می‌روند

دایی با ابراز تاسف از رویه‌ای که مسئولان باشگاه پرسپولیس در پیش گرفته‌اند، گفت: متاسفانه این آقایان به بیراهه می روند و من نمی دانم دنبال چه چیزهایی هستند. متاسفانه یا خوشبختانه آقایان اطلاعات کافی ندارند و چیزهایی را در روزنامه خود منتشر کرده‌اند که واقعیت ندارد. من به آنها توصیه می کنم اگر اظهارنظری می کنند و موضوعی را در روزنامه خود به چاپ می رسانند، بهتر است اول مطالعه کنند بعد به اظهارنظر بپردازند.

اقدامات آقایان خنده‌دار است

وی یادآور شد: در تاریخ 90.2.5 نامه‌ای از طرف باشگاه پرسپولیس به کمیته انضباطی ارسال شده که در آن نامه نسبت به محرومیت بازیکنان پرسپولیس و نه فقط رضا نورمحمدی اعتراض شده است. همانطور که گفتم این نامه کلی است و حتی در آن به محرومیت رحمان احمدی هم اعتراض کرده‌اند. واقعا خنده دار است! ما در تاریخ 4 اردیبهشت با نفت تهران بازی کردیم و در آن تاریخ محرومیت رحمان احمدی طی شده است، چطور می شود بعد از آن بازی برای بخشودگی احمدی اعتراض کرده‌اند. این کار چه معنایی می تواند داشته باشد؟ شاید آنها می خواسته‌اند کمیته انضباطی محرومیتی دیگر برای احمدی در نظر بگیرد!

مطالبی را عنوان می کنند که به هیچ عنوان درست نیست

دایی با طرح این سئوال که "مسئولان پرسپولیس به چه چیزی اعتراض داشته‌اند؟"، خاطرنشان کرد: من برای اینکه حق و حقوق نورمحمدی از بین نرود مجبور شدم از وکیل خودم کمک بگیرم و نورمحمدی خودش به دنبال واخواهی و تغییر رای کمیته انضباطی بوده است. خوشبختانه همه چیز مشخص است و مسئولان باشگاه پرسپولیس بی جهت مطالبی را عنوان کرده‌اند که به هیچ عنوان درست نیست.

حرفی نمی زنم که سندیت نداشته باشد

سرمربی تیم پرسپولیس از مسئولان باشگاه خواست بی جهت ناراحت نشوند و گفت: من حرفی نمی زنم که سندیت نداشته باشد. درست است من بعد از مسابقه با سپاهان گفتم خبرنگار روزمزد پرسپولیس آمد و مزد خوش خدمتی‌اش را در روزنامه این باشگاه گرفت. امروز متوجه شدم که آن خبرنگار، خبرنگار روزنامه پرسپولیس نیست و خبرنگار روزنامه ایران ورزشی بوده است. من آنقدر جرات دارم که اشتباهی که کرده‌ام را بگویم و از بابت آن عذرخواهی کنم. البته در این که آن خبرنگار بعد از بازی رفته و مزد خوش خدمتی خود را گرفته شکی نیست و مستنداتش موجود است و برای این کار شاهد هم دارم.

آمپرم رفت روی 1000

دایی با ذکر این جمله که وقتی آمپرم رفت روی 1000، آن حرف‌ها را زدم گفت: من بیشتر مدافعان را به علت مصدومیت در اختیار نداشتم آن وقت آمدند و شب بازی با سپاهان گفتند نورمحمدی هم نیست هر کسی دیگر هم جای من بود ناراحت می شد. من این رفتارها را دیدم که ناراحت شدم. من زنگ زدم علت اینکه دیر از نامه کمیته انضباطی باخبر شدم را جویا شوم متاسفانه 5 دروغ دیگر را هم به من گفتند! اعضای کادر فنی تیم شاهدند. همه اعضای کادر فنی دیدند بین من و آقای رسایی (معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس) چه حرف‌هایی رد و بدل شد. من به آقای رسایی گفتم چرا نگفتید نورمحمدی محروم است او گفت من دیروز به آقای خوردبین گفته بودم که این بازیکن نمی تواند بازی کند من هم اعتراض کردم که چرا به من نگفتید من مسئول فنی تیم هستم، من باید پاسخگوی مردم باشد مگر آقای خوردبین تیم را ارنج می کند؟!

سند و شاهد دارم که بیژن با بازیکنان تماس گرفته است

سرمربی تیم پرسپولیس با تاکید بر اینکه اگر تا روزی که در این تیم کار کند یک دروغ هم نخواهد گفت، افزود: من حرف حق را می زنم. من گفتم با فلان بازیکن تماس گرفته‌اند و از او خواسته‌اند که به پرسپولیس بیاید. مگر همین حسین کعبی دیروز مصاحبه نکرد و گفت برای حضور در پرسپولیس با او تماس گرفته‌اند؟ من سند دارم و تک تک بازیکنانی که بیژن فلانی نامی برای سال بعد با آنها تماس گرفته، حاضرند شهادت بدهند. من حرفی نمی زنم که سند نداشته باشد.

کاشانی به من تهمت زد

دایی همچنین با طرح این موضوع که تا پایان فصل در پرسپولیس می ماند و بعد از آن مطالبی را عنوان می کند، گفت: متاسفانه در جلسه‌ای که با آقای کاشانی داشتم ایشان به من تهمت زدند. من فعلا تیم را هدایت می کنم، بعد از اینکه قراردادم تمام شد آقای کاشانی باید تهمتی که به من زده را ثابت کند و اگر این کار را نکند با من طرف است. خیلی چیزهایی است که نمی توانم اینجا بگویم در جلسه امروز هم دو مورد را گفتم تا حساب دست شما بیاید.

وی با تاکید بر اینکه با واخواهی رضا نورمحمدی محرومیت او در کمیته انضباطی فوتبال کاهش یافته است، افزود: در جلسه کمیته انضباطی با توجه به درخواست نورمحمدی از داور استعلام گرفته‌اند که آیا نورمحمدی با بازیکنان حریف ناسزا گفته و زمانی که ثابت شد ادعای او درست بوده و به کسی بی حرمتی نکرده است، محرومیت او از دو ماه به سه جلسه کاهش یافت و این طور نیست که با درخواست باشگاه کمیته انضباطی در رای خود تجدید نظر کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین یادآور شد: من هم که به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شدم از طریق برنامه ورزش و مردم و از زبان آقای شریفی این مورد را باخبر شدم و باشگاه نامه‌ای را در اختیار من قرار نداد و مرا مطلع نکرد که باید به کمیته انضباطی بروم.

دایی خطاب به مسئولان باشگاه پرسپولیس گفت: نمی دانم چقدر می خواهند کل کل کنند! حداقل اگر می خواهند کسی را محکوم کنند یک آدم باسواد بیاورند که از تاریخ سر در بیاورد و با بررسی همه جانبه، مواردی که در نظر دارد را عنوان کند. متاسفانه آنها در روزنامه باشگاه مطالبی را عنوان کردند که اگر تاریخ های آن را با هم مقایسه کنند خنده‌تان می گیرد.

دیگر لازم نمی‌دانم سکوت نمی کنم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: تا به امروز سکوت کرده‌ام اما دیگر لازم نمی دانم سکوت کنم. کاشانی گفته است دایی در این فصل قول قهرمانی در سه جام داده است. من کجا قول قهرمانی داده‌ام؟ تا الان به هیچ عنوان وعده و قول قهرمانی نداده ام. گفتم سعی می کنیم در مسابقات پیش رو قهرمان شویم امروز هم حرفم تغییر نکرده و با تمام توان تلاش می کنیم تا در جام حذفی قهرمان شویم آیا اسم این کار قول دادن است؟

گفتم اگر قهرمان نشدم، می روم

دایی یادآور شد: می دانید قرارداد من برای سال گذشته چقدر بوده است؟ من برای اینکه به پرسپولیس بیایم و به این تیم کمک کنم، قراردادی بستم که تمدید آن برای سال بعد منوط به قهرمانی در جام حذفی بود و اینکه تیم سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند. من با 250 میلیون تومان چنین قراردادی را امضا کردم و جرات داشتم و از اعتبارم خرج کردم و گفتم اگر قهرمان نشدم، می روم. من این حق را به مسئولان باشگاه دادم که اگر قهرمان نشدیم دنبال گزینه دیگر باشند.

برای خوشامد یکی، دیگری را خراب نمی‌کنم

وی در واکنش به این موضوع که مسئولان باشگاه پرسپولیس به دنبال گزینه دیگر برای سرمربی تیم پرسپولیس هستند، گفت: اشکال ندارد هر کس را که می خواهند می توانند بیاورند ولی اینکه حرف و عمل‌شان یکی نباشد درست نیست. قرارداد من تا پایان فصل تمام می شود پس از اتمام قراردادم می توانم بروم یا بمانم. مسئولان باشگاه پرسپولیس هم می توانند با من تمدید قرارداد کنند یا بدنبال مربی دیگری باشند. به زور که نمی توانیم با هم کار کنیم اما تا روزی که باشم درست و حسابی کار می کنم. چسبیده به پرسپولیس همه نیستم و بدنبال آن نمی روم که برای خوشامد یکی، دیگری را خراب کنم.

حرمت‌ها در پرسپولیس حفظ نشد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: تا امروز حرف نزده‌ام چون فکر می کردم باشگاه حریم خانواده است و حریم خانواده باید رعایت شود اما حرمت‌ها حفظ نشد و خیلی چیزها را از ما پنهان کردند.

خیلی جاها از حقوق بازیکنانم دفاع کردم

دایی یادآور شد: تا به امروز در خیلی جاها از حقوق بازیکنان باشگاه دفاع کردم با شریفی درگیر شدم، روی خط فلان برنامه آمدم و با این و آن جر و بحث کردم. چرا؟ چون می خواستم از حق و حقوق تیم و بازیکنانم دفاع کنم. آیا این کارها وظیفه من بود؟ اما من به خاطر اینکه بازیکنانم را دوست داشتم و آنها را از خود می دانستم در بعضی موارد مداخله کرده و از حق نفراتم دفاع کردم.

سرپرست موقت بیاید در مورد مسائل فنی حرف بزند

وی در خصوص جلسه روز گذشته حبیب کاشانی با بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس نیز گفت: در مورد این جلسه هم صحبت دارم. اگر قرار بوده در این جلسه در مورد مسائل فنی و تیم صحبت کنند چرا من و دیگر اعضای کادر فنی را به جلسه دعوت نکردند؟ مگر مسائل فنی تیم به بازیکنان مربوط می شود؟ کجای دنیا سراغ دارید مسئول باشگاه جلسه بگذارد و فقط بازیکنان را دعوت کند. من این حرکت را اصلا قبول ندارم بعد از بازی روز جمعه مقابل پیکان هم سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس باید در کنفرانس خبری اظهار نظر فنی کند.

اگر نامحرم بودم چرا اخراجم نکردند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: اگر من نامحرم هستم چرا هنوز سرمربی تیم پرسپولیس هستم؟ اگر محرم بودم پس چرا من را به جلسه روز چهارشنبه دعوت نکردید؟ اگر ما نامحروم بودیم چرا ما را اخراج نکردید؟

رک و راست حرفم را می زنم

دایی خاطرنشان کرد: در جلسه روز چهارشنبه سرپرست موقت باشگاه به بازیکنان گفته عکس العمل نشان ندهید مگر بازیکنان تا امروز در حمایت از من یا مسئولان باشگاه عکس العملی نشان داده‌اند؟! مگر بازیکن غیر از مسائل فنی باید در امور دیگر هم دخالت کند. چرا مسئولان باشگاه مسائل را به گونه‌ای دیگر عنوان می کنند؟ چرا به گونه‌‍ای اظهارنظر می کنند که هر کس برداشت خود را داشته باشد؟ چرا مثل من رک و راست حرف نمی زنند.

جرات داشته باشند و بگویند دایی دیگر سرمربی پرسپولیس نیست

وی خاطرنشان کرد: اگر من و دستیارانم نامحرم بودیم باید همین الان ما را کنار می گذاشتند. متاسفانه روز چهارشنبه به سرپرست تیم زنگ زدند و گفتند ساعت 13 همه بازیکنان در باشگاه حضور داشته باشند آنهایی که چنین تصمیمی را گرفته‌اند جرات داشته باشند و همین الان بگویند دایی دیگر سرمربی تیم پرسپولیس نیست.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ذکر این نکته که صحبت کردن در این مواقع درست نیست، افزود: در بازی با ذوب آهن که با نتیجه سه بر صفر برنده شدیم هیچکدام از مسئولان باشگاه همراه ما به اصفهان نیامدند. در بازی با سپاهان هم مسئولان باشگاه همراه ما نبودند. آنها در هر بازی که احساس خطر کردند و بازی خطرناکی بود ما را همراهی نکردند. چرا در بازی‌های خطری با تیم‌های اول و دوم جدول کسی همراه ما نبود؟ چرا افرادی که دور و بر اینها هستند و در بین تماشاگران در بازی‌های شهرستان حضور ندارند کسی علیه دایی شعار نمی دهد و حتی من را تشویق می کنند؟

دایی خاطرنشان کرد: در مورد لیدرها هم حرفهایی دارم که در آینده با دلیل مدرک عنوان خواهم کرد.

علی دایی در ادامه نشست خبری روز پنجشنبه افزود: واقعا از مطالبی که روزنامه منتسب به باشگاه پرسپولیس در مورد بخشش محرومیت رضا نورمحمدی عنوان کرده بود، خنده‌ام گرفت. از اینکه خودبه خود محرومیت احمدی به اتمام رسیده و تازه مسئولان باشگاه به فکر بخشش محرومیت او افتاده بودند، خنده‌ام گرفت.

برای حرف‌هایم سند و مدرک دارم

وی ضمن انتقاد از نحوه عملکرد لیدرهای منتسب به باشگاه پرسپولیس گفت: یکی به من جواب بدهد لیدر باید تابع باشگاه باشد یا نباشد؟ چطور لیدر می تواند بیاید و در جریان یک مسابقه در بین تماشاگران بیانیه بخواند؟ فیلمش موجود است که همین لیدرهای باشگاه آمدند در بین تماشاگران بیانیه خواندند و شعار دادند. اینها علیه من شعار دادند و از دیگر حمایت کردند. من برای این ادعا شاهد و سند دارم.

شعارها را باور کنم یا حمایت‌ها را؟!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با طرح این پرسش که "آیا نباید لیدر تابع باشگاه باشد؟"، افزود: اینکه دایی در ورزشگاه از تماشاگران با تحریک این لیدرها فحش می خورد و بیانیه می خوانند، از کجا شکل گرفته است؟ متاسفانه اینها یک روز علیه من بیانیه می خواندند و روزی دیگر بعد از بازی با نفت به نفع من بیانیه خوانده و شعار می دهند! کدام را باید باور کنم، آن شعارها را یا حمایت‌ها؟!

حرف‌های‌شان را این و آن زدند

دایی خاطر نشان کرد: آقایان می گویند سکوت کردیم که تیم آرامش داشته باشد، شما سکوت کردید؟ درست است شما حرف نزدید، حرف‌های شما را این و آن زدند.

چرا باید باجناق کاشانی به من زنگ بزند

وی در ادامه با یادآوری آنچه پس از دیدار سپاهان - پرسپولیس گذشت، افزود: بعد از بازی با سپاهان باجناق آقای کاشانی و سردبیر روزنامه پرسپولیس به من زنگ زد و بدون اینکه سلام و علیک کند و خسته نباشید، بگوید، گفت: "تا به امروز جواب شما را ندادیم به خاطر اینکه می خواستیم احترام شما حفظ شود". اصلا چرا این آقا باید به من زنگ بزند؟ وقتی که این حرف‌ها را زدم من هم جوابش را دادم.

مگر کاشانی عیسی مسیح است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: باجناق آقای کاشانی به من گفت: شما مرده بودی و آقای کاشانی شما را زنده کرد، من در پاسخ به این آقا گفتم، مگر کاشانی عیسی مسیح است که افراد را زنده می کند؟! من نمی گویم، شما از مسئولان باشگاه استیل آذین، سپاهان، راه آهن، مس کرمان، صبای قم بپرسید، و ببینید چه کسانی با من تماس گرفته‌اند و خواهان همکاری با من شده‌اند اما من گفتم می خواهم کنار خانواده‌ام باشم و استراحت کنم.

فکر می کردم کاشانی رفیقم است

دایی یادآور شد: من به خاطر رفیق خودم که فکر می کردم رفیقم است و مرا به ایام محرم قسم داد آمدم که به پرسپولیس کمک کنم اما امروز اینها می گویند کاشانی مرا زنده کرده است!

خیلی‌ها آرزو داشتند با من عکس یادگاری بیاندازند

وی افزود: من هیچی نیستم زحمت کشیده‌ام و خدا خواسته که امروز به اینجا رسیده‌ام اما متاسفانه خیلی‌ها که آرزو داشتند با من عکس یادگاری بیاندازند مسائلی را عنوان می کنند که جای تاسف دارد.

اظهارات دایی در مورد هدایتی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: اگر کسی بد است چرا به عیادتش می روید و از عکاس روزنامه باشگاه‌تان می خواهید عکس بگیرد و آن را در این روزنامه انعکاس بدهید. اگر این شخص بد است چرا وقتی که من از آن تعریف می کنم ناراحت می شوید.

دوست دارم با افرادی کار کنم که روراست باشند

دایی تصریح کرد: من کسی نیستم که زیرورو بکشم و از کسانی که زیرورو بکشند، بدم می آید. من آدمی نیستم که آگاهانه کسی را خراب کنم و راجع به کسی بی دلیل حرف نمی زنم. من دوست دارم با کسانی کار کنم که با من روراست باشند. من تا پایان فصل قرارداد دارم و تا پایان قراردادم در پرسپولیس می مانم اگر اگر در پرسپولیس بمانم و اگر به تیم دیگری بروم شرایط را می سنجم و این بار مکتوب خواسته‌هایم را می نویسم.

بازی با پیکان برای من مهم است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن با اهمیت خواندن دیدار تیمش مقابل پیکان قزوین گفت: تمام تیم‌هایی که در حال سقوط هستند مطمئن باشند ما با تمام وجود مقابل پیکان بازی می کنیم. مطمئن باشید یک لحظه هم عقب نمی نشینیم، ملایم هم بازی نمی کنیم و با تمام وجود بازی خواهیم کرد. بازی با پیکان برای من بسیار مهم است و سعی می کنیم در این بازی برنده شویم و با خاطره ای خوب لیگ را به اتمام برسانیم.

زمان قلدری تمام شده است

دایی در واکنش به اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده از جمله تهدید مجتبی شریفی و یکی از خبرنگاران صدا و سیما گفت: الان وقت قلدری تمام شده است مگر می شود با قلدری جلوی این و آن ایستاد. بعد از جریانی که لیدر به وجود آورد گفتم چرا باشگاه باید مامن کسانی باشد که عربده کشی می کنند. من گفتم چرا آنها باید به باشگاه بیایند و علیه سرمربی تیم صحبت کنند. همه جای من را می دانند یا سر تمرین هستم یا در مغازه‌هایم، اگر کسی می خواهد با من حرف بزند می تواند به آنجا بیاید. چرا لیدر باید بیاید داخل باشگاه داد و فریاد راه بیاندازد. به آن لیدر هم گفتم اگر مشکلی دارید من از باشگاه خارج می شوم بیرون باشگاه حرفت را بزن.

تا به امروز کسی جرات نکرده مرا تهدید کند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یادآور شد: در اخبار 20:30 بعضی از مسائل مطرح شده که ظاهرا به مذاق برخی‌ها خوش نیامده و خبرنگار این برنامه را تهدید کرده‌‍اند! چرا نهادهای نظارتی پیگیر این موضوع نمی شوند؟ مگر می شود در مملکت ما قاضی کشور، خبرنگار و یک بازیکن را تهدید کنند البته باید بگویم تا به امروز کسی جرات نکرده مرا تهدید کند.

دایی بدون مردم هیچ و پوچ است

وی اظهار داشت: ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه شب برای من اس ام اسی آمد که در آن ذکر شده بود در بازی روز جمعه با حضور در ورزشگاه از دایی حمایت کنید. من برای هزارمین و ده هزارمین بار می گویم خودم را مدیون مردم می دانم و بدون آنها دایی هیچ و پوچ است.

هواداران فقط و فقط پرسپولیس را تشویق کنند

دایی تاکید کرد: من خودم را مدیون هواداران واقعی پرسپولیس می دانم، هوادارانی که همیشه از من حمایت کرده و می کنند. در زندگی ورزشی‌ام فراز و نشیب‌های زیادی داشته‌ام و پیش آمده که سرنوشتم به مو رسیده اما قطع نشده است. نمی دانم درست یا نادرست این اس ام اس ها از طرف چه کسانی ارسال شده اما باز هم تاکید می کنم هر هواداری که می خواهد من موفق باشم بداند که با موفقیت پرسپولیس من هم موفق خواهم بود و از آنها می خواهم در بازی روز جمعه فقط و فقط پرسپولیس را تشویق کنند.

لیدرها برای خود خبرگزاری راه انداخته بودند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: خیلی راحت است پیدا کنیم چه کسی این اس ام اس ها را ارسال می کند همانطور که پیدا کردیم لیدرهایی که با اس ام اس های خود خبرگزاری راه انداخته بودند و با خطی دزدی برای این و آن اس ام اس ارسال می کردند. خوشبختانه الان عصر ارتباطات است و می توانیم به راحتی کسانی که اس ام اس را برای دیگران ارسال می کنند را پیدا کنیم.

افتخار می کنم اردبیلی‌ام

وی با یادآوری آنچه که در دیدارهای اخیر پرسپولیس رقم خورده است، گفت: در چند بازی که تماشاگران به ورزشگاه آمدند و علیه مخالفان من جبهه گرفتند، گفتند: "علی دایی از اردبیل تماشاگر آورده است". درست است، من اردبیلی هستم افتخار می کنم از شهری می آیم که غیرت در آن حرف اول و آخر را می زند و امام حسینی بودن مردم این شهر را عالم و آدم می دانند و قبول دارند. مطمئنا اگر روزی بگویم همشهری‌هایم به ورزشگاه آزادی بیایند در ورزشگاه جای سوزن انداختن نخواهد بود. این حرف من را افرادی که به اردبیل و شهرهای آن رفته باشند، می توانند به خوبی درک کنند.

دایی یادآور شد: اینقدر حرفهای خنده دار عنوان می کند که برای من عجیب است. یکی به من بگوید من یک بار با لیدرها جلسه گذاشته‌ام. جلسه را دیگر می گذارند یکی هم نه، پشت سر هم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با یادآوری این موضوع که کاشانی به او تهمت زده است گفت: آقای کاشانی می گوید من مسائل را رسانه‌ای نمی کنم، بله او مطالب را به رسانه‌ها نمی گوید در روزنامه باشگاه این مطالب را عنوان می کند.

وی با انتقاد از مسئولان این باشگاه که به زعم او حرف و عمل‌شان با هم یکی نیست گفت: روزنامه پرسپولیس برای کیست؟ مطالب روزهای اخیر این روزنامه را بخوانید و ببینید مصاحبه مرا چطور سانسور کرده‌اند و آن وقت متوجه حرف‌هایم می شوید.

مردم قضاوت کنند من راست می گویم یا مسئولان پرسپولیس

دایی تاکید کرد: حاضرم هر موقعی که آقایان می خواهند بیایند و مقابل مردم حرف بزنیم. آنها حرف‌هایشان را بزنند من هم حرف می زنم مردم قضاوت بکنند که چه کسی درست می گوید.

80 درصد از بازیکنان فهرست دوم من را جذب کردند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به اظهارات اخیر حبیب کاشانی گفت: آقای کاشانی گفته 80 درصد از بازیکنانی که علی دایی را می خواسته جذب کرده‌ایم او درست می گوید شاید 80 درصد از فهرست دوم بازیکنانی که من می خواستم را جذب کرده است! من در فصل نقل و انتقالات فهرست اول و دوم داشتم اما مسئولان باشگاه 80 درصد از بازیکنان فهرست دوم را جذب کردند. آنها بهتر است بگویند فلان بازیکن 800 میلیون می خواست ما نتوانستیم او را جذب کنیم و بازیکنی دیگر را گرفتیم.

وی افزود: من از درون دروازه تا خط حمله بازیکنانی را می خواستم که مسئولان باشگاه نتوانستند آنها را جذب کنند و متاسفانه امروز مطالبی را عنوان می کنند که مرا مقابل مردم خراب کنند آیا در تیم ما امروز رحمتی بازی می کند آیا عقیلی، سیدجلال، خلعتبری، زنید پور، انصاری فرد و عمادرضا در تیم بازی می کنند؟

دایی تصریح کرد: من رشته ریاضی خواندم در دانشگاه صنعتی شریف قبول شدم و رشته مهندسی خواندم از ریاضی هم سر در می آورد نمی دانم آقایان 80 درصد را چطور حساب کرده‌اند.

مردم مرا "دایی" کردند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس وعده داد، حرف‌های خود را بزودی بیان خواهد کرد، افزود: مردم زندگی من را می دانند، چون زندگی‌ام در چشم است. متاسفانه اینها می خواهند از مردمی که دایی را دایی کردند، مسائلی را پنهان کنند.

کاشانی یکی به نعل می زند، یکی به میخ

"کاشانی یکی به نعل می زند، یکی به میخ"، دایی با بیان این جمله افزود: آقای کاشانی به بازیکنان گفته‌اند، جبهه نگیر، مگر آنها جبهه گرفتند. واقعا چرا ما را به نشست روز چهارشنبه دعوت نکردند؟ مگر می شود اعضای کادر فنی در نشستی که مربوط به تیم است، حضور نداشته باشند؟! این کار مسئولان باشگاه به مانند آن است که من بیایم و یک ساعت با بازیکنان جلسه بگذارم و از مسائل غیرفنی حرف بزنم.

وی با تاکید براینکه اظهارات روز گذشته کاشانی را نخوانده است، گفت: مطئنا خیلی‌ها مسائلی را به من می گویند و بعضی ها مطالبی را به اطلاع آقای کاشانی می رسانند اما من براساس چیزهایی را که می بینم اظهارنظر کرده و حرف می زنم.

دلم از تهمت‌های کاشانی به درد آمده است

"آدمی نیستم که بگویم امضایی که پایین آن مهر باشگاه خورده، جعلی است"، دایی با طرح این مدعا افزود: دل من از تهمت آقای کاشانی به درد آمده است و ایشان باید ادعای خود را ثابت کند. من این موضوع را به آقای سعیدلو نیز گفتم. مسائلی هست که در آینده آن را عنوان کرده و حرف‌هایم را ثابت می کنم. امروز هم که این حرف‌ها را زدم بدون مطالعه و مدرک نبوده است.



من در متن آمار هستم

دایی خطاب به یکی از کارمندهای باشگاه پرسپولیس که در جلسه حاضر بود گفت: من نیاز به آمار تیم ندارم، چرا که خودم در متن آمار هستم. آمار را کسانی می خواهند که به بازیکنان و مربیان زنگ می زنند!

حرف کاشانی با عملش فرق می کند

وی در واکنش به اظهارات کاشانی که گفته بود، از دایی حمایت کرده و می کنیم، اظهار داشت: حرف با عمل فرق می کند. بله آنها در ظاهر حمایت می کنند اما روزنامه باشگاه تا به امروز چقدر علیه من مطلب به چاپ رسانده است؟ مگر روزنامه برای همین آقای کاشانی نیست که می گوید باید از دایی حمایت کنیم؟ چطور در بین بچه‌ها از من حمایت می کنند و در روزنامه باشگاه مرا می کوبند؟!

سیاست شان یک بام و دو هواست

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از مسئولان باشگاه پرسپولیس که به زعم او سیاست یک بام و دو هوا را رویه کرده اند، گفت: در جمع بازیکنان می گویند از دایی حمایت می کنیم و بعد در روزنامه باشگاه مرا می کوبند. بازیکنان به خوبی رفتار آنها را می فهمند و می دانند که چه کسی حرف راست را می زند.