کتاب چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که در 210 صفحه و با پیام‌های معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران و دبیر این جشنواره آغاز شده، می‌توان مطالبی درباره معرفی شورای سیاست‌گذاری و هیئت داوران، معرفی گروههای شرکت‌کننده، معرفی بخش‌های مختلف جشنواره همچون بخش مرور، کارگاهها، تقدیر و بزرگداشت، سمینارها، پوسترهای جشنواره چهاردهم و معرفی ستاد برگزاری جشنواره را مشاهده کرد.

حمیدرضا قنبری سردبیر، سارا منصوری مدیر هنری و هادی اسماعیل‌زاده دبیر تحریریه این کتاب هستند. مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ساعت 18 شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.