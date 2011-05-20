سفر جنجالی ولیعهد بحرین به لندن/ روایتی از نرفتن پسر پادشاه به یک عروسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در دیدار "سلمان بن حمد آل خلیفه" ولیعهد بحرین با "دیوید کامرون" که روز گذشته در لندن انجام شد، نخست وزیر انگلیس به وی توصیه کرد در جریان تحولات بحرین از سیاست اصلاحات به جای سرکوب استفاده کنند.

در بیانیه دفتر نخست وزیری انگلیس در این باره آمده است: نخست وزیر انگلیس نگرانی خود را در قبال اوضاع بحرین اعلام داشته و تاکید کرده که دولت بحرین به جای سرکوب به سوی سیاست اصلاحگرایانه حرکت کند.

کامرون همچنین از آنچه تلاشهای ولیعهد بحرین در زمینه رسیدن به پیشرفت سیاسی اقتصادی خواند تمجید کرد و از تلاشها درباره انجام اصلاحات بلندمدت در این کشور حمایت کرد.

بر این اساس دیدار کامرون با ولیعهد بحرین با انتقادات گروهها و موسسات حقوق بشری در انگلیس مواجه بوده است. این در حالی است که ولیعهد بحرین قبل از سفر اخیر خود به لندن تقاضای دعوت به مراسم ازدواج خاندان سلطنتی انگلیس را رد کرده بود. گفته می شود رد این دعوت به علت نگرانی پسر پادشاه بحرین از انتقادات شدید رسانه های انگلیس نسبت به سرکوب تظاهرات مردمی این کشور در راستای تحقق دموکراسی صورت گرفته است.