عیادت استاندار لرستان از ناصر میرزایی/ انتظار برای تحقق وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان پس از انتشار گزارشهای مختلف از سوی رسانه ها به منزل ناصر میرزایی رفت تا از نزدیک با این فوتبالیست کهنه کار لرستانی دیداری داشته باشد که البته در این عیادت ناصر میرزایی که به دلیل وخامت بیماری قادر به تکلم نبود نتوانست در مورد وضعیت خود صحبتی داشته باشد تا خواهرش "مهوش میرزایی" موارد مربوط به بیماری و وضعیت جسمانی ناصر میرزایی را توضیح دهد.

در این دیدار که حسن شریعت نژاد فرماندار خرم آباد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان استاندار را همراهی می کردند حبیب الله دهمرده بر ضرورت پیگیری های لازم برای درمان ناصر میرزایی اسطوره ورزش لرستان تاکید کردند.

در این دیدار صمیمی که در منزل ناصر میرزایی انجام شد حبیب الله دهمرده با تاکید بر تلاشها، سوابق ورزشی و محبوبیت این ورزشکار با سابقه و با اخلاق لرستانی، از همکاری استانداری لرستان برای پیگیری مسائل درمانی وی خبر داد.

به هر روی در این دیدار که با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف برگزار شد هر چند که ناصر میرزایی نتوانست کلامی سخن بگوید ولی از چشمان وی می توانستیم بخوانیم که چقدر از اینکه مسئولان هر چند در حد یک عیادت به دیدارش آمده اند خوشحال است ولی دریغ که هنوز هم مسئولان ورزش ایران و بزرگان فوتبال به بیماری و انزوای اسطوره ورزش لرستان واکنشی نشان نداده اند.

به هر حال در پایان این دیدار با توجه به توضیحات یکی از شاگران ناصر میرزایی مبنی بر وخامت حال این مربی پیشکسوت فوتبال لرستان و پیشرفت سریع تومور مغزی وی، خواستار پیگیری سریع از سوی علوم پزشکی لرستان شد.

این در حالیست که دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشکیل کمیسیون پزشکی برای پیگیری درمان ناصر میرزایی را به روز شنبه موکول کرد که انتظار می رود با توجه به وخامت حال اسطوره ورزش لرستان باید هر چه سریعتر اقدامات لازم برای انتقال این ورزشکار باسابقه لرستانی به بیمارستانهای مجهز تهران برای عمل جراحی صورت گیرد.

ناصر میرزایی که سالهاست در کنج انزوا روزهای سخت بیماری و تنهایی را می گذراند تاکنون وعده های زیادی را برای پیگیری مشکلات خود شنیده است که امید می رود این بار با توجه به روحیات پیگیرانه حبیب الله دهمرده استاندار لرستان این وعده ها رنگ عملیاتی شدن به خود بگیرد تا باری از روی دوش این اسطوره ورزش لرستان برداشته شود.

بنابر این گزارش ناصر میرزایی متولد یکم فروردین 1333 در خرم آباد است که بازی فوتبال را از تیم های کحلی خرم آباد شرورع کرد و در سال 1353 به همراه تیم جوانان لرستان در اولین حضور رسمی خود عنوان نایب قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

میرزایی در سالهای 53 تا 56 با حضور در تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ تخت جمشید حضور داشت و در سال 55 به همراه این تیم موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی در جام حذفی شد.

وی همچنین در سال 57 در تیم ماشین سازی تبریز مشغول به فعالیت بود و در ادامه موفقیت های خود در سال 58 به همراه تیم منتخب لرستان به مقام سوم کشور در تهران دست یافت و تیم لرستان به عنوان نماینده ایران به جام آقاخان بنگلادش اعزام شد.

ناصر میرزایی در فاصله سالهای 59 تا 66 در تیم های فوتبال بوتان، هما، پیام و راه‌آهن تهران توپ زد و در نهایت بازی در مستطیل سبز را در سال 1367 به عنوان عضو منتخب لرستان در لیگ قدس به پایان رساند.

وی پس از آندر کسوت مربیگری در سالهای 68 تا 86 در کنار تیم های مختلفی خیبر، پیام و فجر خرم‌آباد، مدارس فوتبال تهران، تربیت خرم‌آباد و افلاک خرم‌آباد به فعالیت پرداخت و شاگردان زیادی را به جامعه فوتبال ایران تقدیم کرد.

بنابر این گزارش ناصر میرزایی در فروردین ماه سال 1387 دچار عارضه مغزی شد و برای همیشه از میادین فوتبال دور شد تا این اسطوره ورزش لرستان در اوج انزوا و تنهایی سالهای بیماری اش را در کنج خانه طی کند.

ناصر میرزای از سال‌های 1357 تا 1360 به طور مستمر به اردوی تیم ملی دعوت شد و در بازیهای مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین نیز حضور داشت. این ورزشکار کهنه کار لرستانی همچنین در فاصله سال‌های 1356 تا 1359 در کنار تیم ملی امید جمهوری اسلامی ایران به افتخارآفرینی برای کشورمان پرداخت. وی همچنین در سال 1382 موفق به اخذ مدرک مربی‌گری درجه A آسیا شد.

ابراهیم میرزاپور، بیژن کوشکی، حمید فتحی، بهنام بیرانوند، مهرداد خادمی و اصغر کرم‌الهی از جمله شاگردان ناصر میرزایی مربی پیشکسوت لرستانی هستند.

به هر روی امروز ناصر میرزایی با سابقه چند ده ساله در عرصه ورزش این مرز و بوم در بستر بیماری قرار دارد و اینجاست که مسئولان ورزش کشور می توانند شعارهای خود را در زمینه حمایت از ورزشکاران جامه عمل بپوشانند وگرنه گذر زمان این اسطوره ها را در اوج گمنامی از جامعه ورزش ایران خواهد گرفت و آنجاست که دیگر حسرت و افسوس در ادای وظیفه ای که بر دوشمان بوده نتیجه ای ندارد.