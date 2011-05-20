ترکیدگی خط انتقال گازوئیل در لرستان/ عملیات مهار انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در ادامه حوادث مربوط به شکستگی خطوط انتقال نفت در استان لرستان بار دیگر لرستان شاهد ترکیدگی یکی دیگر از خطوط انتقال فرآورده های نفتی بود که به دور از چشم رسانه ها بازهم اطلاع رسانی نشد.

بنابر این گزارش هر چند پیگیریهای خبرنگار مهر حکایت از سرعت عمل نیروهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان در مهار شکستگی خط انتقال گازوئیل آسار و به حداقل رسیدن آلودگیهای زیست محیطی دارد ولی به نظر می رسد رفع مشکل خطوط انتقال نفت فرسوده لرستان نیازمند توجه ویژه متولیان و مسئولان در سطح کلان است.

نوسازی خطوط انتقال نفت در لرستان آغاز شده است

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در رابطه با حادثه رخ داده طی روز گذشته در شهرستان پلدختر و همچنین وضعیت خطوط انتقال نفت لرستان اظهار داشت: با توجه به پیگیریهای خبرگزاری مهر در زمینه وضعیت خطوط انتقال نفت خوشبختانه مسئولان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان در زمینه نوسازی و تعویض خطوط فرسوده اقدامات خوبی را آغاز کرده اند.

محمد حسین بازگیر با تایید تکرار حوادث ترکیدگی خطوط انتقال نفت، عنوان کرد: فعالیتها در این زمینه از سوی متولیان استانی آغاز شده است که امید می رود استمرار داشته باشد تا تعداد این حوادث به حداقل ممکن برسد.

شکستگی در خط انتقال 14 اینچ گازوئیل آسار

وی در مورد ترکیدگی خط انتقال فرآورده های نفتی آسار نیز به خبرنگار مهر گفت: این حادثه بر اثر شکستگی در خط انتقال 14 اینچ گازوئیل رخ داد که خوشبختانه بلافاصله مسئولان شرکت نفت محیط زیست را در جریان موضوع قرار دادند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: این اداره کل نیز به محض اطلاع از موضوع کارشناسان خود را به محل اعزام کرد و در نهایت با کندن یک گودال در 200 متر پایین تر از محل سکشتگی از ورود نفت به اراضی منطقه جلوگیری بعمل آمد.

بازگیر با اشاره به تلاش مستمر نیروهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان، یادآور شد: در مجموع با فعالیت مستمر ظرف کمتر از یک ساعت لوله های انتقال گازوئیل مسدود و عملیات ترمیم خط آغاز شد.

وی ادامه داد: همچنین نفت ریخنه شده در محل و گودال کنده شده نیز جمع آوری و به مرکز انتقال نفت آسار منتقل شد.

میزان خسارات وارد شده به طبیعت محدود بوده است

مدیر کل محیط زیست استان لرستان میزان خسارات وارد شده به طبیعت را محدود دانست و بیان داشت: بیشتر حجم گازوئیل ریخته شده در منطقه جمع آوری شد.

بازگیر با تاکید بر اینکه مشکل چندانی برای اراضی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه رخ نداده است، یادآور شد: خوشبختانه با توجه به پیگیریهای انجام شده برنامه زمانبندی بازسازی و تعویض خطوط انتقال نفت فرسوده در لرستان از سوی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان اعلام و کار در این زمینه نیز آغاز شده است.

به هر روی هر چند این حادثه با حضور سریع و به موقع کارشناسان محیط زیست و نیرویهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان با کمترین خسارات مواجه شد ولی به نظر می رسد تکرار حوادث در این زمینه نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب خطوط انتقال نفت فرسوده استان دارد که تسریع در تعویض و نوسازی این خطوط نیازمند توجه ویژه مسئولان در سطح کلان است.

محیط زیست لرستان درگیر تکرار حوادث در خطوط انتقال نفت

یک کارشناس محیط زیست در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: محیط زیست لرستان در سالهای اخیر با نفت و مشتقاتش پیوندی عمیق برقرار کرده و در این بین آسیب های فراوانی را متحمل شده است.

محسن تیزهوش با اشاره به حوادث مختلف ترکیدگی لوله های نفت در سال های اخیر از جمله در رودخانه های کشکان و تلخ رود، عنوان کرد: نشت نفت به داخل اکوسیستم های آبی و همچنین خاکی مشکلی است که متاسفانه همواره طبیعت با آن دست به گریبان بوده است.

وی با بیان اینکه اکوسیستم های آبی محیط هایی هستند که در صورت نشت نفت به داخل آنها تاثیرات منفی بسیاری را به همراه دارد، بیان داشت: این اتفاقی است که در سال های اخیر بر سر زیستمندان آبی و خاکی منطقه پلدختر آمده و کشاورزان منطقه نیز از آسیب های فراوان این حوادث بی نصیب نمانده اند.

این فعال محیط زیست افزود: این در حالیست که آلودگی نفتی به خاک های حاصلخیز مناطقی که آلوده شده اند نیز آسیب زده و باعث مرگ عوامل زیستی خاک شده و بدین ترتیب خاک پایداری خود را از دست داده و این محیط زیست و جوامع محلی هستند که از لحاظ زیستی و اقتصادی آسیب می بینند.

تیزهوش با بیان اینکه محیط زیست لرستان به واسطه عبور خطوط انتقال نفت به یکی از آسیب پذیرترین مناطق ایران تبدیل شده است، یادآور شد: فرسوده بودن خطوط انتقال نفت اصلی ترین عامل بروز چنین مشکلاتی است که تا زمانی که ایمنی این خطوط تضمین نشود محیط زیست و مردم لرستان باید از وجود این نعمت الهی آسیب ببینند.

به هر روی هر چند فعالیت های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان با کمترین اعتبارات و امکانات برای نوسازی و ترمیم خطوط انتقال نفت جای تقدیر دارد ولی به نظر می رسد رفع مشکل خطوط فرسوده انتقال نفت در این استان و تسریع در روند نوسازی خطوط نیازمند توجه ویژه مسئولان کلان در این بخش است.