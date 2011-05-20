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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

قدکچیان و انصاریان فیلمنامه "13 به در" را می‌نویسند

قدکچیان و انصاریان فیلمنامه "13 به در" را می‌نویسند

کامران قدکچیان و حسن انصاریان نسخه نهایی فیلمنامه سینمایی "13 به در" را می‌نویسند.

کامران قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: مشغول بازنویسی نسخه نهایی فیلمنامه فیلم سینمایی "13 به در" هستم و همراه حسن انصاریان روی فیلمنامه کار می‌کنیم، اواخر خردادماه فیلمنامه آماده شده و پیش‌تولید را شروع می‌کنیم.

فیلم سینمایی "13 به در" را موسسه پویا فیلم تهیه‌ می‌کند، حسن انصاریان فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "گیس بریده"، "عروس فراری"، "مهمان"، "کلاغ پر" و "سلام بر عشق" را نوشته است.

کامران قدکچیان فیلم‌های سینمایی "سوغات فرنگ"، "دختر شاه پریون"، "آواز تهران"، "بهشت پنهان"، "زخمی" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1316098

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