کامران قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: مشغول بازنویسی نسخه نهایی فیلمنامه فیلم سینمایی "13 به در" هستم و همراه حسن انصاریان روی فیلمنامه کار می‌کنیم، اواخر خردادماه فیلمنامه آماده شده و پیش‌تولید را شروع می‌کنیم.

فیلم سینمایی "13 به در" را موسسه پویا فیلم تهیه‌ می‌کند، حسن انصاریان فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "گیس بریده"، "عروس فراری"، "مهمان"، "کلاغ پر" و "سلام بر عشق" را نوشته است.

کامران قدکچیان فیلم‌های سینمایی "سوغات فرنگ"، "دختر شاه پریون"، "آواز تهران"، "بهشت پنهان"، "زخمی" و... را کارگردانی کرده است.