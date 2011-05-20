ابلاغ آئین نامه جدید استعداد درخشان در خرداد/ تدوبن قالب بازنگری متون آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی پنج شنبه در چهل و یکمین نشست معاونان آموزشی دانشگاهها در بابلسر با اعلام این خبر گفت: آئین جدید دانشجویان استعداد درخشان توسط وزارت علوم و برخی دانشگاههایی که بیشترین تعداد دانشجوی استعداد درخشان در آنها تحصیل می کنند پس از 7 ماه کار کارشناسی تهیه شده است. آئین نامه دانشجویان استعداد درخشان با توجه به وضع موجود به روز شده است چرا که در آئین نامه قبلی وضعیتی که امروز در مقطع دکتری داریم دیده نشده بود.
مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم با اشاره به تاکیدات مکرر برنامه پنجم توسعه برای بازنگری متون و برنامههای آموزشی مبتنی بر آموزشها و ارزشهای دینی به خصوص در حوزه علوم انسانی گفت: غنیسازی یکی از محورهای مدنظر در بازنگری علوم انسانی است و روزآمدی، روششناسی، آموزش پژوهش محور، فلسفه علوم انسانی، نظریه پردازی و جامع نگری از شاخصهای غنی سازی است که در این بازنگری مورد توجه است.
سعید قدیمی درباره بومی سازی به عنوان دیگر محور مدنظر در بازنگری علوم انسانی نیز گفت: نیازسنجی، در نظر گرفتن اهداف نظام آموزش عالی، گسترش مهارتها و آمایش سرزمین از شاخصههای بومی سازی است.
مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم در تشریح فعالیت های انجام شده برای بازنگری محتوا و متون آموزشی دانشگاهها گفت: از 6 ماه گذشته به دنبال این بودیم که گزارشی از وضعیت موجود متون مصوب در آموزش عالی - چه متونی که در شورای عالی برنامه ریزی و چه آنها که در دانشگاهها مصوب شده بودند - داشته باشیم لذا از دانشگاهها خواستار شدیم گزارش عملکرد خود در این باره را ارائه دهند تا بتوانیم همه سرفصل هایی که بیش از 5 سال از آخرین بازنگری شان می گذرد را مورد بررسی و بازنگری قرار دهیم.
قدیمی از در نظر گرفتن 22 شاخص برای بازنگری محتوا و متون آموزشی دانشگاهها ذیل سه دسته به روز رسانی، غنی سازی و ارزشمداری خبر داد و گفت: بر طبق آخرین تجربیاتی که در کشور درباره بازنگری متون آموزشی دانشگاهها موجود بود فرمت هایی برای بازنگری متون آموزشی آماده کردیم. همچنین بر اساس شیوه نامه تدوین و بازنگری، فرمتی را در اختیار دانشگاهها قرار خواهیم داد که این فرمت حاصل تجربه همه همایش ها و بحث هایی است که در آموزش عالی وجود داشته و به عنوان یک فرصت ملی در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.
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