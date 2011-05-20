ابلاغ آئین نامه جدید استعداد درخشان در خرداد/ تدوبن قالب بازنگری متون آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی پنج شنبه در چهل و یکمین نشست معاونان آموزشی دانشگاهها در بابلسر با اعلام این خبر گفت: آئین جدید دانشجویان استعداد درخشان توسط وزارت علوم و برخی دانشگاههایی که بیشترین تعداد دانشجوی استعداد درخشان در آنها تحصیل می کنند پس از 7 ماه کار کارشناسی تهیه شده است. آئین نامه دانشجویان استعداد درخشان با توجه به وضع موجود به روز شده است چرا که در آئین نامه قبلی وضعیتی که امروز در مقطع دکتری داریم دیده نشده بود.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم با اشاره به تاکیدات مکرر برنامه پنجم توسعه برای بازنگری متون و برنامه‌های آموزشی مبتنی بر آموزش‌ها و ارزش‌های دینی به خصوص در حوزه علوم انسانی گفت: غنی‌سازی یکی از محورهای مدنظر در بازنگری علوم انسانی است و روزآمدی، روش‌شناسی، آموزش پژوهش محور، فلسفه علوم انسانی، نظریه پردازی و جامع نگری از شاخص‌های غنی سازی است که در این بازنگری مورد توجه است.

وی ارزش‌مداری را به عنوان دیگر محور مدنظر در بازنگری رشته‌های علوم انسانی دانست و گفت:‌ شناخت فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی، نگاه انتقادی به کتب موجود، توجه به دیدگاه‌های مخالف، بررسی تطبیقی و در نظر گرفتن فلسفه علوم انسانی- اسلامی از شاخص‌های ارزش‌مداری در بازنگری علوم انسانی است.