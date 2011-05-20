داوری بسکتبال هیچ زمان مشکل نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حاتمی بعد از پیروزی تیمش با نتیجه 80 بر 72 در برابر تیم راه و ترابری قم و کسب عنوان پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور که در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد در جمع خبرنگاران قمی گفت: گاهی اوقات برخی فکر می‌کنند قضاوت داوری به ضررشان بوده است ولی داوری مسابقات لیگ برتر هیچ زمان مشکل نداشته است و الان نیز ندارد.



وی در خصوص قهر کردن داور مسابقه این دیدار به مدت هشت دقیقه بدلیل اعتراض تماشاگران قمی گفت: حداقل چیزی که میزبان باید رعایت کنند این است که به داور توهین نشود و قانوناً می‌تواند بازی را تعطیل کند به هر حال اساتید فن در سالن حضور داشتند و ضمانت کردند و بازی ادامه پیدا کرد.



سر‌مربی تیم بستکبال دانشگاه آزاد تهران در رابطه با ادامه همکاری با دانشگاه آزاد تهران در سال آینده اظهار داشت: اگر شرایطم را مهیا کنند حتما در این تیم خواهم ماند.



شایان ذکر است دیدار دو تیم راه و ترابری قم و دانشگاه آزاد با نتیجه 80 بر 72 به سود نماینده تهران در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم به پایان رسید و دانشگاه آزاد در جایگاه پنجم و راه و ترابری قم در جایگاه ششم لیگ برتر بسکتبال قرار گرفت.