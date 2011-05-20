داوری بسکتبال هیچ زمان مشکل نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حاتمی بعد از پیروزی تیمش با نتیجه 80 بر 72 در برابر تیم راه و ترابری قم و کسب عنوان پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور که در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد در جمع خبرنگاران قمی گفت: گاهی اوقات برخی فکر میکنند قضاوت داوری به ضررشان بوده است ولی داوری مسابقات لیگ برتر هیچ زمان مشکل نداشته است و الان نیز ندارد.
وی در خصوص قهر کردن داور مسابقه این دیدار به مدت هشت دقیقه بدلیل اعتراض تماشاگران قمی گفت: حداقل چیزی که میزبان باید رعایت کنند این است که به داور توهین نشود و قانوناً میتواند بازی را تعطیل کند به هر حال اساتید فن در سالن حضور داشتند و ضمانت کردند و بازی ادامه پیدا کرد.
سرمربی تیم بستکبال دانشگاه آزاد تهران در رابطه با ادامه همکاری با دانشگاه آزاد تهران در سال آینده اظهار داشت: اگر شرایطم را مهیا کنند حتما در این تیم خواهم ماند.
شایان ذکر است دیدار دو تیم راه و ترابری قم و دانشگاه آزاد با نتیجه 80 بر 72 به سود نماینده تهران در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم به پایان رسید و دانشگاه آزاد در جایگاه پنجم و راه و ترابری قم در جایگاه ششم لیگ برتر بسکتبال قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم بستکبال دانشگاه آزاد تهران داوری مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور را بدون هیچ مشکلی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حاتمی بعد از پیروزی تیمش با نتیجه 80 بر 72 در برابر تیم راه و ترابری قم و کسب عنوان پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور که در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد در جمع خبرنگاران قمی گفت: گاهی اوقات برخی فکر میکنند قضاوت داوری به ضررشان بوده است ولی داوری مسابقات لیگ برتر هیچ زمان مشکل نداشته است و الان نیز ندارد.
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