احسان شکراللهی مدیر سایت کتابخانه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سایت جدید کتابخانه مجلس به مناسبت میلاد فاطمه زهرا(س) راه‌اندازی خواهد شد و در نسخه جدید سعی شده است به دو عنصر سرعت و سهولت توجه ویژه شود تا کاربران بتوانند با بهترین کارآیی از سایت بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: همانطور که می دانید سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی حاوی بانک‌های اطلاعاتی بسیار غنی و مهم است که در سایت قبلی به دلیل مشکلات فنی، سرعت دسترسی به اطلاعات خوب نبود به همین دلیل تلاش کردیم در نسخه جدید سرعت استفاده از اطلاعات و دانلود را بالا ببریم.

مدیر سایت کتابخانه مجلس با اشاره به اینکه مشروح مذاکرات و بانک اطلاعاتی مشار و رسان در طرح جدید قابلیت دسترسی بهتری خواهند داشت، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما این بوده که امکان دسترسی سریعتر به اطلاعات در بخش مشروح مذاکرات فراهم شود چراکه ما کتابخانه پارلمانی هستیم و همه از ما انتظار دارند که قبل از هر منبع دیگری اطلاعات پارلمانی را منتشر کنیم.

شکراللهی افزود: به همین دلیل در سایت جدید امکان دستیابی و جستجو با کلیدواژه‌های مختلف در بخش مذاکرات چه در دوره ملی و چه در دوره اسلامی ایجاد شده که تصویر این مذاکرات و امکان دانلود فایل پی دی اف هم هست.

وی درباره بانک اطلاعاتی "مشار" توضیح داد: خان بابا مشار از کتاب‌شناسان برجسته کشورمان است که فهرست کاملی از مجموعه کتاب‌های چاپی عربی و فارسی را منتشر کرده و ما در سایت جدید کتابخانه مجلس در کنار این بانک اطلاعاتی فهرستی از اطلاعات چاپ سنگی را هم افزوده‌ایم. در قالب سایت جدید در کنار روزآمد شدن اطلاعات سرعت دسترسی هم بالا رفته است.

این نسخه‌شناس اضافه کرد: بخش مربوط به نسخه‌های خطی (رسان) که مخاطبان زیادی هم دارد نیز در سایت جدید تقویت شده و امکان دیدن تصویر نسخه‌های خطی و دانلود فایل پی دی اف نیز در نظر گرفته شده است.

مدیر سایت کتابخانه مجلس در پایان اشاره کرد: بخش اخبار و مقالات و شناخن کتابخانه مجلس در سایت قبلی به دلیل اینکه به مرور اضافه شده بود، نظظم و منطق درستی نداشت که در سایت جدید این نظم ایجاد شده همچنین اطلاعات قبلی نیز به سایت جدید منتقل شده است.