لیگ برتر بسکتبال را بخوبی تمام کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس آقاکوچکی شامگاه پنج شنبه بعد از باخت تیمش با نتیجه 80 بر 72 در برابر تیم دانشگاه آزاد تهران و کسب عنوان ششمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور که در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد در جمع خبرنگاران قمی گفت: مسابقات لیگ برتر کشور را به شکل خوبی به پایان رساندیم و کسب عنوان ششمی در مسابقات جزو برنامه‌های تیم ما بود و این عنوان نشان می‌دهد که در سال‌های آینده بهتر ترقی خواهیم کرد.



اگر مدیریت تیم بسکتبال بهتر شود خواهیم ماند



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم ادامه داد: اگر مدیریت تیم بسکتبال در نوع برخوردش با تیم، عمل کردن به وعده‌ها و همچنین جذب بازیکنان خارجی بهتر عمل کند در دوره آینده در این تیم خواهم ماند.



وی در خصوص بازی در برابر دانشگاه آزاد تهران اضافه کرد: ما با تیمی بازی می‌کردیم که این تیم بازی دور رفت را برده بود و امیدوار بودیم بازی دور برگشت را پیروز شویم.



آقاکوچکی اظهار داشت: با توجه به مصدومیت توماج کریمیان که همیشه جزو پنج نفر استارت بازی بود ضربه بزرگی به تیم زد و زانوی مجید قاسم زاده نیز به شدت آسیب دیده بود ولی ذکر تمام این موارد توجیه باختمان نیست بلکه تشریح وضعیت موجود است.



وی با اشاره به اینکه بازیکنان تیم راه و ترابری در کوارتر دوم بازی بسیار بد بازی کردنند گفت: دانشگاه آزاد نیمکت خوبی برای سرپا نگه داشتن تیم دارد ولی ما نیمکت با تجربه نداریم.



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم افزود: احمد مارکوس نیز دچار سوختی بود که تحرک لازم را نداشت و محسن خسروی بازیکن ذخیره مارکوس نیز از ناحیه دست نیز دچار آسیب شده بود.

