به گزارش خبرگزاری مهر، شخصی که در کمیته میزبانی جام جهانی 2022 قطر حضور داشته، عنوان کرده است که قطری‌ها برای به دست آوردن میزبانی جام جهانی به دوتن از اعضای فیفا به نام‌های "عیسی حیاتو" و "ژاک آنوما" مبلغ یک و نیم میلیون دلار رشوه داده‌اند تا رای آنها را به سود خود برگردانند. فیفا از این شخص خواسته که مدارک خود را به زوریخ ببرد.

بلاتر در این خصوص اظهار داشت: مشتاقانه منتظریم آنها مدارک خود را ارائه کنند تا بتوانیم قدم‌های اولیه را در این خصوص برداریم. روزنامه "ساندی تایمز" انگلیس که اسناد را در دست دارد پذیرفته که به اینجا بیاید و مدارک خود را ارائه کند و ما روی آن تحقیقات خود را انجام خواهیم داد.

رئیس فیفا در ادامه اظهار داشت: ابتدا باید مدارک را ببینیم و سپس در این خصوص مداخله کنیم. ما تا بدین لحظه اظهارات زیادی در این خصوص شنیده‌ایم اما تا به حال مدرکی دریافت نکرده‌ایم. اگر مدارک مستدل نباشد قضیه خاتمه یافته است. ضمن اینکه کمیته اخلاقی فیفا هم پیش از این کار خود را آغاز کرده و دست روی دست نگذاشته است.