به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال راهیابی مقتدرانه تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، اصغر دلیلی، مدیرعامل این باشگاه در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشت، مسائلی را عنوان کرد که تنش‌هایی را در روابط وی با صفرعلی براتی، مدیرعامل کارخانه ذوب آهن به همراه داشت.

در حالی که دلیلی از مشکلات مالی باشگاه ذوب آهن یاد کرده و حتی مدعی شده بود مشکل اصلی به خود وی بازمی گردد و چنانچه ذوب آهن را ترک کند، این باشگاه دیگر کمبود مالی نخواهد داشت، اواسط هفته گذشته براتی در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی اصفهان تاکید کرد، کارخانه ذوب آهن بیش از آنچه که باید، به باشگاه ذوب آهن کمک کرده است.

طرح این موضوعات باعث شده بود تا باشگاه ذوب آهن در کانون توجهات قرار گیرد و این پرسش به ذهن متبادر شود که کدام یک از طرفین دعوی محق هستند؛ دلیلی که از مشکلات مالی گلایه دارد یا براتی که مدعی است کارخانه ذوب آهن به تعهدات خود در قبال این باشگاه عمل کرده است؟

روابط بین براتی و دلیلی حداقل در ظاهر دوستانه نبود و این نگرانی وجود داشت که مبادا اختلاف نظر در لایه‌های مدیریتی کلان باشگاه ذوب آهن به نماینده فوتبال ایران در آستانه برگزاری دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا لطمه وارد آورد. در شرایطی که احساس می شد دوره همکاری براتی و دلیلی دیگر به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، حضور سرزده مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در این باشگاه تمام فرضیات را برهم زد.

صبح سه شنبه باشگاه ذوب آهن یک میهمان ویژه داشت. صفرعلی براتی بدون هماهنگی با عوامل باشگاه به محل کار دلیلی و همکارانش آمد تا با مدیرعامل باشگاه ذوب آهن دیدار کند. از محتویات نشست چند ساعته براتی با اصغر دلیلی و فرشته سموعی کسی باخبر نشد اما چهره خندان آنها در پایان جلسه نشان می داد که آسمان ذوب آهن دیگر ابری نیست.

براتی به نشست با مدیران ذوب آهن بسنده نکرد و حتی عصر سه شنبه در جمع بازیکنان و مربیان ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر حضور یافت و به ذوبی‌ها وعده داد که مشکلات مالی ‌بزودی برطرف شده و مطالبات آنها پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در حاشیه دیدار خود با بازیکنان و مربیان ذوب آهن در گفتگویی که با کامران شیرزادی، مدیر رسانه‌ای این باشگاه داشت، گفت: اخباری که اخیرا در برخی رسانه‌ها مبنی بر اختلاف فی ما بین مدیران باشگاه و شرکت ذوب آهن توسط برخی افراد به جهت تخریب روحیه ورزشکاران ذوب آهن مطرح شده بود، به هیچ عنوان صحت ندارد.

براتی با تاکید بر حمایت از باشگاه ذوب آهن افزود: شرکت سهامی ذوب آهن از باشگاه خود حمایت کافی را خواهد داشت و زمینه رشد و تعالی این باشگاه را فراهم خواهیم آورد.

وی همچنین تاکید کرد، مشکلات مالی باشگاه ذوب آهن بزودی با درایت مسئولان باشگاه و کارخانه ذوب آهن برطرف می شود.

با این شرایط می توان به آینده باشگاه اصفهانی که به حق یکی از موفق ترین باشگاه های کشور است، امیدوار بود. حداقل در مقطع زمانی فعلی آسمان این باشگاه آفتابی است و روابط مدیران باشگاه و کارخانه حسنه!