حاشیه های حضور یک روزه وزیر مسکن در البرز/ قبول دارم آقایان کم کاری کردند!

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی نیکزاد در حالی صبح روز پنجشنبه از پروژه ادامه بزرگراه همت بازدید به عمل آورد و دستوراتی را جهت تسریع در پیشرفت پروژه صادر کرد که از نظر قانونی تصدی وی بر وزارتخانه راه غیر قانونی است و فرصت سه ماهه رئیس جمهور برای معرفی وزیر جدید به مجلس درست روز قبل از انجام سفر به پایان رسیده بود.

حاشیه دیگری که از چشم خبرنگاران پنهان نماند، درگیری عوامل اجرایی پروژه در حضور وزیر مسکن بود که با ریش سفیدی نیکزاد، غائله ختم به خیر شد.

البته به گفته مسئولان مسکن و شهرسازی این درگیری پس از خروج وزیر از محل پروژه بوده است!

در همین گیر و دار بود که مشخص شد این پروژه ملی هنوز مشاور خود را هم نمی شناسد و از مشکلات و موانع اجرایی بسیاری رنج می برد.

در ادامه این سفر یکروزه، وزیر مسکن و هیئت همراه راهی پروژه مسکن مهر ماهدشت شدند تا در جریان این بازدید مشخص شود بسیاری از پیمانکاران این پروژه از اتباع غیرمجاز استفاده می کنند که عصبانیت وزیر مسکن را هم بر انگیخت.

"قبول دارم، آقایان کم کاری کرده اند"

خبرنگار مهر که قصد داشت علل تاخیر در واگذاری مسکن مهر در استان البرز را از وزیر مربوطه جویا شود، در پاسخ فقط یک جمله از زبان وزیر مسکن شنید و آن اینکه "قبول دارم، آقایان کم کاری کرده اند."

پروژه مسکن مهر سلطان آباد که بوی تعفن زباله آن را به محاصره خود در آورده است، محل بازدید بعدی وزیر مسکن بود.

گوسفند قربانی که قرار بود زیر پای وزیر سر بریده شود پس از مخالفت نیکزاد از معرکه جان سالم برد.

انکار بوی تعفن از سوی مسئولان از دیگر حاشیه ها بود

یکی از حاشیه های خواندنی این بازدید، انکار وزیر مسکن، استاندار البرز و سایر همراهان نسبت به بوی تعفن ناشی از همجواری مرکز دفن زباله حلقه دره با مسکن مهر شهرک ابریشم بود که با تعجب حضار مواجه شد.

صدای ناله یک مدیر تعاونی مسکن که انبوه ساز پروژه اش کلاهبردار از آب در آمده بود، تا چند ده متری به گوش می رسید.

جر و بحث وزیر مسکن با مدیرکل تعاون استان البرز بر سر قیمت تمام شده مسکن مهر از حاشیه های دیگر این بازدید بود.

روزشمار تحویل واحدهای مسکونی در شهر جدید هشتگرد از کار افتاده بود و تلاش خبرنگار مهر در کرج برای ریشه یابی علل آن کار به جایی نبرد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان البرز قول مساعد رسیدگی به مسائل مسکن مهر این استان را داده و با بررسی کمبودها امید می رود زمینه رفع مشکلات این پروژه مهم در استان البرز برطرف شود.

تازه تاسیس بودن استان البرز و فراهم نبودن زیر ساختها از جمله عواملی است که اجرای برخی پروژه ها در این استان را با کندی و مشکلاتی مواجه کرده است.