ایران نامزد میزبانی مسابقات جهانی و قهرمانی آسیا شد/ نگاه فیلا مثبت است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، نشست ویژه فدراسیون جهانی کشتی در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد و از سوی مسئولان فدراسیون کشتی ایران پیشنهاد میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2013 و مسابقات جهانی در سال 2015 ارائه شد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

در این نشست که در محل هتل ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد جعفر اولیا سرپرست تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران نیز حضور داشت و در مورد آخرین وضعیت کشتی ایران و تلاش های صورت گرفته دقایقی با مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی گفتگو کرد.

اولیا در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در این نشست به دو کشور ژاپن و مغولستان پیشنهاد دادیم که آنها در این دو سال میزبانی مسابقات بانوان را قبول کنند که به نظر می رسد مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد و ما بتوانیم میزبانی این دو رویداد را برای کشورمان بگیریم.

اولیا ادامه داد: خوشبختانه نگاه فدراسیون جهانی به کشتی ایران بسیار مثبت است و مارتینتی و سایر مسئولان فیلا از تلاش های فدراسیون کشتی ایران در سازماندهی و برنامه ریزی برای حضور در مسابقات و رویدادهای بین المللی بسیار راضی هستند و تصور می کنم با نگاه مثبتی که وجود دارد، مخالفتی با این دو میزبانی وجود نداشته باشد.