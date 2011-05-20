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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

استرس و چاقی در بروز نازایی دخیل هستند

استرس و چاقی در بروز نازایی دخیل هستند

یک متخصص داروسازی بالینی گفت: با توجه به مدرن شدن زندگی امروزی استرس و چاقی دو فاکتور مهم در بروز نازایی به شمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم صالحی فر متخصص داروسازی بالینی در حاشیه دومین کنگره داروسازی بالینی در مرکز همایشهای رازی افزود: 80 درصد از زوجین از مشکل نازایی رنج می برند و تبعات پزشکی، اقتصادی، روحی و روانی را برای خانواده ها به دنبال دارد که در دومین روز از این کنگره کارگاه درمانهای دارویی و غیر دارویی را مطرح کردیم.

وی تصریح کرد: مهمترین دلیل نازایی در آقایان و خانمها و پیشرفتهای اخیری که در ارتباط با داروهای مختلف درمان نازایی به وجود آمده در این کارگاه ارایه شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: یکی از نکات مهم در درمان نازایی این است که استرس و وزن بالا می تواند با نازایی در ارتباط باشد و کم کردن وزن در خانمهایی که چاق هستند، جوشهایی که در صورت دارند و دچار پرمویی در بدن هستند امید بیشتری به درمان دارند زیرا می توان با یک راهکار خوب تخمک گذاری را تحریک کرد و نازایی را حل کرد.

صالحی فر عنوان کرد: علت رویش جوشها و پرمویی بدن بالا بودن سطح هورمون های مردانه در خانمها است که درمانهای اختصاصی خاصی نیز وجود دارد به علاوه در این کارگاه تکنیکهای درمان نازایی نظیر ای وی اف و سایر روشهای مشابه نیز بحث شد.

کد مطلب 1316117

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