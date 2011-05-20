استرس و چاقی در بروز نازایی دخیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم صالحی فر متخصص داروسازی بالینی در حاشیه دومین کنگره داروسازی بالینی در مرکز همایشهای رازی افزود: 80 درصد از زوجین از مشکل نازایی رنج می برند و تبعات پزشکی، اقتصادی، روحی و روانی را برای خانواده ها به دنبال دارد که در دومین روز از این کنگره کارگاه درمانهای دارویی و غیر دارویی را مطرح کردیم.

وی تصریح کرد: مهمترین دلیل نازایی در آقایان و خانمها و پیشرفتهای اخیری که در ارتباط با داروهای مختلف درمان نازایی به وجود آمده در این کارگاه ارایه شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: یکی از نکات مهم در درمان نازایی این است که استرس و وزن بالا می تواند با نازایی در ارتباط باشد و کم کردن وزن در خانمهایی که چاق هستند، جوشهایی که در صورت دارند و دچار پرمویی در بدن هستند امید بیشتری به درمان دارند زیرا می توان با یک راهکار خوب تخمک گذاری را تحریک کرد و نازایی را حل کرد.

صالحی فر عنوان کرد: علت رویش جوشها و پرمویی بدن بالا بودن سطح هورمون های مردانه در خانمها است که درمانهای اختصاصی خاصی نیز وجود دارد به علاوه در این کارگاه تکنیکهای درمان نازایی نظیر ای وی اف و سایر روشهای مشابه نیز بحث شد.