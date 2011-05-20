به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی در بازار کن گفت: طرح اکران فیلم‌های ایرانی در سینماهای کشورهای منطقه خاورمیانه از سال گذشته آغاز شد و قرار است این طرح به زودی با اجاره یک سینما و یا تخصیص سالن‌های نمایش به صورت توافقی در هر کشور آغاز شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح ابتدا در کشورهای سوریه، عراق، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان که اشتراکات فرهنگی و اسلامی زیادی با ما دارند آغاز می‌شود و به مرور توسعه می‌یابد. در کشورهایی مثل تاجیکستان و افغانستان ما حتی با توجه اشتراکات زبانی می‌توانیم فیلم‌ها را با زبان فارسی اکران کنیم و برای کشورهای عربی از جمله عراق و سوریه، فیلم‌ها را به زبان عربی دوبله خواهیم کرد.

این کارشناس سینمایی یادآور شد: هم اکنون رایزنی‌های نهایی با برخی از کشورها از جمله عراق آغاز شده و توافقاتی صورت گرفته تا فیلم‌های ایرانی به صورت دوبله و یا زیرنویس عربی در این کشور به نمایش درآید و به زودی این طرح در سایر کشورها عملیاتی خواهد شد.

نجاریان حضور مستمر در بازارهای منطقه را پیش شرط تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی فیلم دانست و ادامه داد: سینمای ایران برای یافتن مخاطبان جهانی خود ابتدا باید کشورهای اطراف را تحت تاثیر قرار دهد که با توجه به نگاه انسانی این سینما و مفاهیم غنی موجود در برخی از آثار، یافتن پایگاههایی برای نمایش فیلم‌های ایرانی در کشورهای منطقه دور از دسترس نیست.