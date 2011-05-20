به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کیومرث هاشمی صبح جمعه در همایش بزرگ پیاده روی همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح‌ها و برنامه‌هایی به عنوان مجموعه سیاست‌های وزارتخانه در حال اجراست، گفت: این مدارس تخصصی به صورت هیئت‌ امنایی ایجاد می‌شوند.

هاشمی گفت: دانش‌آموزان در حین تحصیل یک رشته ورزشی را برای خود انتخاب و به شکل آکادمیک طی می کنند و در پایان گواهینامه می گیرند.

وی گفت: اجرای طرح شنا دانش‌آموزی در مقاطع سوم ابتدایی در کشور از طرح های موفق است.

900 هزار دانش آموز در طرح شنا شرکت کردند

وی گفت: از یک میلیون و 250 هزار دانش‌آموز سوم ابتدایی در سراسر کشور تاکنون تعداد 900 هزار نفر طرح آموزش شنا را سپری کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این طرح رشته طناب زنی در پایه دوم ابتدایی از سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.

هاشمی گت: در پایه پنجم ابتدایی نیز مطالعات رشته دوومیدانی در حال انجام است.

در همایش پیاده روی همدان که صبح جمعه برگزار شد، بیش از 350 هزار نفر شرکت داشتند.