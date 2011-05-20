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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

500 مدرسه تخصصی ورزش در کشور راه اندازی می‌شود

500 مدرسه تخصصی ورزش در کشور راه اندازی می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت‌بدنی و سلامت گفت: سال گذشته 50 مدرسه تخصصی فوتبال راه‌اندازی شد و از ابتدای مهر امسال نیز 500 مدرسه تخصصی ورزشی در کشور ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کیومرث هاشمی صبح جمعه در همایش بزرگ پیاده روی همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح‌ها و برنامه‌هایی به عنوان مجموعه سیاست‌های وزارتخانه در حال اجراست، گفت: این مدارس تخصصی به صورت هیئت‌ امنایی ایجاد می‌شوند.

هاشمی گفت: دانش‌آموزان در حین تحصیل یک رشته ورزشی را برای خود انتخاب و به شکل آکادمیک طی می کنند و در پایان گواهینامه می گیرند.

وی گفت: اجرای طرح شنا دانش‌آموزی در مقاطع سوم ابتدایی در کشور از طرح های موفق است.

900 هزار دانش آموز در طرح شنا شرکت کردند

وی گفت: از یک میلیون و 250 هزار دانش‌آموز سوم ابتدایی در سراسر کشور تاکنون تعداد 900 هزار نفر طرح آموزش شنا را سپری کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این طرح رشته طناب زنی در پایه دوم ابتدایی از سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.

هاشمی گت: در پایه پنجم ابتدایی نیز مطالعات رشته دوومیدانی در حال انجام است.

در همایش پیاده روی همدان که صبح جمعه برگزار شد، بیش از 350 هزار نفر شرکت داشتند.

کد مطلب 1316126

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