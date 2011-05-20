مسکن مهر روستایی در البرز استقبالی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی که شامگاه پنجشنبه در شورای حمل و نقل و مسکن استان البرز سخن می گفت، از مسکن مهر به عنوان یکی از زیرساختهای تحقق عدالت اجتماعی یاد کرد.

وی ادامه داد: سرکشی مستمر مسئولان ارشد کشور از روند اجرایی شدن پروژه های عمرانی معایب و محاسن آنان را بیش از پیش آشکار می کند و موجب دلگرمی عوامل اجرایی پروژه ها برای تلاش بیشتر می شود.

این مسئول با بیان اینکه "امروز رقابت نفسگیری میان پیمانکاران پروژه های مسکن مهر استان البرز حاکم است."، علت را سیاستهای تشویقی و تنبیهی دولت در این حوزه دانست.

تحقق صد درصدی مسکن مهر، تحولی عمیق در بخش مسکن ایجاد می کند

فرهادی گفت: مسکن مهر در همین اوایل ورود خود به بحث مسکن کشور، دست بسیاری از دلالان بخش مسکن را کوتاه کرده است و یقین دارم پس از تحقق صد در صدی آن، تحولی عمیق در بخش مسکن رقم زده خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال ضعیف استان البرز از مسکن مهر روستایی اظهار داشت: برغم این موضوع، تقاضا دارم سهمیه 10میلیون تومانی وام مسکن مهر روستایی استان باز باشد تا در صورت نیاز از آن استفاده شود.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنانش خواستار تسریع در اجرای پروژه ادامه بزرگراه همت به کرج و تعریض اتوبان شد.

وی خطاب به وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: حل مشکلات پروژه های ملی استان البرز به توجه ویژه وزیر مسکن و شهرسازی نیاز دارد و امیدواریم برکات سفر امروز در آینده ای نزدیک خود را نشان دهد.