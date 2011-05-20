تدوین طرح جامع تولید بهینه مرکبات در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی راد در جشن شکوفه های مرکبات در ساری افزود: در حال حاضر به واسطه نبود طرح جامع تولید بهینه در مرکبات، تولیدات کشور متناسب با نیاز نیروی انسانی نبوده و سهم صادراتی محصول مرکبات ایران پایین است.

وی اظهار داشت: باید برای تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت در بخش مرکبات برنامه جامع داشته باشیم تا صادرات این محصول استراتژیک کشور به حد قابل قبولی برسد.

نماینده مردم شهرستانهای جویبار، سوادکوه و قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جشن مطلوب همه انواع مرکبات باید در مازندران برگزار شود، تصریح کرد: مادامی که توانستیم بر بخش اعظمی از مشکلات باغداران فائق آییم آنگاه برگزاری جشن شکوفه های مرکبات در مازندران شانیت خاصی به خود می گیرد.

ادیانی راد با بیان اینکه باید هنر مدیریت بهینه و اثرگذار برای تولید پرتقال، سیب، نارنگی و کیوی در باغداران استان ایجاد کنیم، افزود: نقش مراکز آموزش و تحقیقات کشاورزی استان در این حوزه بسیار کمرنگ است.

وی با اشاره به اینکه سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در برنامه پنجم توسعه به دولت ابلاغ شده و به زودی در اختیار وزارتخانه قرار می گیرد، اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن تعهدات وزارتخانه جهاد، افق های روشنی در برنامه پنجم برای بخش کشاورزی کشور لحاظ شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح ذخیره سازی مرکبات از سال 88 در دستور کار مسئولان و نمایندگان استانهای شمالی قرار گرفته، افزود: این امر سبب شد تا دولت کارگروه ای ویژه برای رفع مشکلات فعالان حوزه های مختلف کشاورزی در استانهای شمالی تشکیل دهد که ماحصل آن تشکیل مجمع مدیران، نمایندگان و استانداران استانهای شمالی بوده است.

ادیانی راد در بخش دیگری از سخنانش با ارائه آمارهایی از وضعیت تولید مرکبات در کشور گفت: هم اکنون متوسط تولید مرکبات در هر هکتار 17 تن بوده و بیشترین حجم تولید مرکبات کشور مربوط به استان مازندران با 85 تن در یک هکتار است.

وی با اشاره به اینکه میانگین واقعی تولید مرکبات بر اساس استاندارد جهانی، 120 تن در هر هکتار است، افزود: تا رسیدن به شرایط ایده آل تولید فاصله زیادی داریم.

این نماینده مجلس افزود: بهره وری صحیح، استفاده بهینه برای دستیبابی به محصول پربرکت و ارائه خدمت به مردم و ایجاد رفاه می تواند در برنامه های اساسی وزارتخانه های درگیر با مسئله کشاورزی و تولید باشد.

ادیانی راد همچنین در مورد ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع اظهار داشت: تحقق این مهم به تسهیل صادرات در کشور کمک می کند.

وی با اظهار تاسف از اینکه هنوز نتوانستیم بازارهای کشورهای همسایه و خلیج فارس را در حوزه مرکبات تصاحب کنیم، اظهار داشت: با کمال تاسف بازارهای کشور مملوء از انواع مرکبات پاکستانی و کشورهای دیگر شده که بر پیکره مرکبات مازندران و کشور ضربه وارد می کند.