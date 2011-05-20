دارو درمانی در سالمندان مشکل تر از افراد جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سیستانی راد در حاشیه دومین کنگره داروسازی بالینی در مرکز همایشهای رازی افزود: سالمندان خانم و آقا در دوران پیری همزمان دچار چند بیماری هستند این مسله باعث می شود دارو درمانی در این رده سنی مشکل تر از افراد جوان باشد.

وی افزود: در سنین بالای 65سال توسعه در این است که داروهایی که دفع آنها کبدی است با دوزهای پایین تری استفاده شود با در نظر گرفتن این فاکتور ها در انتخاب نوع داروها و جایگزین های درمانی داروسازان و متخصصان بالینی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

سیستانی راد عنوان کرد: بیماریهای مزمن یکی از مواردی است که در دوران پیری به مشکلات سالمندان اضافه می شود و باعث اختلال در متابولیسم دارویی شده و توانایی کلیه و کبد دچار دفع دارو می شود.

وی اظهار داشت: در مورد داروها به خصوص فارماکوکینیتک ها پارامترهای فارماکوکینیتک هستند که روی اثر بخشی و دفع داروها نقش دارند به همین خاطر در این سنین طیف دارو مسیرهای دفع دارو در تجویز داروها باید مد نظر قرار گیرد.