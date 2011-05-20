روابط عمومی ها باید با آگاهی در ادارات حاضر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر از شهریار، احمد ربیع زاده در مراسم تجلیل از روابط عمومیهای شهرستان شهریار که با حضور شهردار شهر جدید اندیشه و اعضای شورای شهر و روابط عمومی های ادارات شهریاربرگزار شد، ضمن تبریک این روزگفت: امروزه شیوه کار روابط عمومی اداره ها با گذشته بسیار متفاوت بوده و نیازمند تلاش و افزایش علم و آگاهی در زمینه های مختلف است.

وی روابط عمومی هر اداره ای را قلب آن اداره دانست و تصریح کرد: روابط عمومی ها باید به عنوان منبع اطلاع رسانی، تمامی رویدادهای هر اداره را در کمال صحت و درستی انعکاس دهند.

این مسئول با اشاره به اینکه شهریاردر رابطه با الکترونیکی شدن ادارات به عنوان شهر پایلوت انتخاب شده است، تأکید کرد: همین امر ضرورت کار روابط عمومی و افزایش سطح اطلاعات آنها را به منظور حرکت همگام و همزمان با علم روز نشان می دهد.

در ادامه مراسم، دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های شهریار نیز اظهار داشت: شورای هماهنگی روابط عمومی شهریار که به عنوان اولین شورای روابط عمومی در بین مناطق استان فعالیت خود را آغاز کرده، برنامه های مختلفی را در چارچوب پنج کمیته این شورا برای سال جاری فراهم کرده است.

عباس گرجی افزود: هدف از تدوین این برنامه ها تبیین جایگاه شایسته روابط عمومی ها در ادارات است.

وی یادآور شد: روابط عمومی ها بار سنگینی را در هر اداره به دوش می کشند و آگاهی مسئولان و کارکنان هر اداره ای از زحمات و فعالیتهای روابط عمومی ها ضرورت به شمار می رود.

این مسئول ضمن اینکه برخی ازمشکلات روابط عمومی ها را عدم ارائه امکانات لازم از سوی اداره ها اعلام کرد، ادامه داد: شورای هماهنگی روابط عمومی به دنبال کاهش این مشکلات و توجیه کردن این دسته از مدیران و مسئولان است.

وی همچنین بر پویایی و تحرک در روابط عمومیها تأکید کرد و گفت: مهمترین عنصر موفقیت یک روابط عمومی، پویایی و ارائه طرح و خلاقیت در راستای نمایان ساختن اداره آن است.

در پایان این مراسم از روابط عمومی های نمونه شهرستان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.