طرح های صنعتی بدون آلایندگی محیط زیست حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر: بیوک رئیسی، شامگاه پنج شنبه در جلسه بررسی موانع سرمایه گذاری یکی از دغدغه های مهم محیط زیست آذربایجان شرقی را فراهم کردن محیط سالم برای زندگی سالم شهروندان و روستاییان برشمرد و افزود: از سرمایه گذاران در طرح های فاقد آلودگی های زیست محیطی حمایت و در کمترین زمان ممکن با هماهنگی های لازم با ستاد سرمایه گذاری مجوزهای لازم صادر می شود.

وی، گفت: رشد، توسعه و اشتغال پایدار در کشور را در گرو سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولیدی صنعتی و خدماتی برای رونق اقتصاد کشور برشمرد و افزود: این اداره کل آماده ارائه مشاوره رایگان برای سرمایه گذاران در زمینه ایجاد طرح های تولیدی و صنعتی فاقد آلاینده های زیست محیطی است.

رئیسی، شهرستان اهر را یکی از مناطق مستعد با جاذبه های بالقوه در زمینه کشاورزی و گردشگری عنوان کرد و ایجاد طرح های تولیدی سازگار با محیط زیست را موجب رونق این منطقه برشمرد.

فرماندار اهر نیز در این جلسه با اشاره به قابلیت های بالقوه منطقه خصوصاً در بخش معدن، کشاورزی، دامی و گردشگری گفت: این شهرستان با بیش از یک میلیون واحد دامی یکی از شهرستان های مهم در جهت ایجاد صنایع تبدیلی فرآورده های گوشتی و لبنی است که سرمایه گذاری در این زمینه می تواند کمک موثری را به توسعه کشاورزی و اشتغال پایدار کند.

رضا صدیقی، با اشاره به اینکه شهرستان اهر دارای استعداد های مختلف در زمینه های گردشگری، معدنی و سایر زمینه هاست عدم ایجاد زیرساخت ها، طولانی بودن سیر اخذ مجوز، سلیقه های شخصی بعضی از مدیران، عدم ثبات در نظریه های کارشناسی و یک سو نبودن دید گاه های بانکی و ادارات مرتبط را از مشکلات فرا رو در بحث سرمایه گذاری در اهر بر شمرد.

در ادامه این جلسه رئیس دادگستری اهر نیز از رسیدگی به پرونده های مربوط به سرمایه گذاری توسط شخص خود و ارجاع ندادن به شعبات دیگر خبرداد.

جعفرمؤنس خواه، حمایت از سرمایه گذاری را وظیفه همگانی دانست و افزود: دادگستری و دادستانی اهر در رفع مشکلات در زمینه سرمایه گذاری از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد.

این گزارش حاکیست در جلسه بررسی موانع سرمایه گذاری که به همت فرمانداری اهر برگزار شد مدیران کل و معاونین بازرگانی، محیط زیست، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، منابع طبیعی امور اراضی و مسئولان اجرایی شهرستان برگزار شد، موانع و مشکلات طرح های تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.