اولین همایش"تبلیغ در آئینه دیجیتال" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سلسله همایش‌ها با هدف معرفی و آموزش تکنولوژی‌ها و ابزارهای دیجیتالی به طلاب و معرفی تکنولوژی وب به آنها برای استفاده در تبلیغ دین در سایر کشورها برگزار می‌شود.



در اولین همایش از این سلسله همایش‌ها که شامگاه پنج‌شنبه از سوی موسسه آموزش‌های کوتاه مدت فرصتهای مطالعاتی برگزار شد گزارش عملکرد موسسه آموزش‌های کوتاه مدت فرصتهای مطالعاتی در سال 89 و برنامه های سال 90 این موسسه تشریح شد.



ابزارهای دیجیتالی کم هزینه ترین راه برای تبلیغ



علم الهدی کارشناس فناوری اطلاعات در این همایش در سخنانی گفت: بهره مندی از ابزارهای دیجیتال و اینترنت کم هزینه ترین راه برای توسعه معارف اسلامی و اثبات حقانیت شیعه است.



وی ابراز داشت: اگر طلبه‌ای بخواهد طلبه دیجیتالی شود باید با طراحی وب سایت و استفاده از ابزارهای دیجیتالی آشنا باشد.



همچنین حجت الاسلام مسلمی‌فر مدرس موسسه آموزش‌های کوتاه مدت فرصتهای مطالعاتی در سخنانی اظهارداشت: بسیاری از مردم دنیا نسبت به معارف اهل بیت(ع) جاهل هستند نه مغرض و اگر ما به درستی این معارف را به آنها انتقال دهیم می‌پذیرند.



وی افزود: طلاب بدون آشنایی با ابزارهای دیجیتالی نمی توانند در دنیای امروز موفقیتی به دست آورند.



آسیب‌های تبلیغ دیجیتالی شناسایی شوند



مسلمی فر تصریح کرد: طلاب در کنار فرصتهایی که برای تبلیغ دارند آسیبهای زیادی هم برای آنها وجود دارد که باید این آسیبها را شناسایی و تبدیل به فرصت کنند.



وی با اشاره به گسترش بانکهای اطلاعاتی مجازی در دنیا خاطرنشان ساخت: یکی از خطرناکترین تهدیدات دنیای مجازی امکان سرقت این اطلاعات توسط راهزنان الکترونیکی است.



بانک‌های طلاعاتی جدیترین تهدید در جوامع مدرن



مسلمی فر اظهار داشت: بانکهای اطلاعاتی در جوامع مدرن به جدیترین تهدیدها تبدیل شده اند و جمع آوری اطلاعات فردی شهروندان آزادیهای فردی و اجتماعی آنان را به شدت تهدید می کند.



وی افزود: مهمتر از سرقتهای اطلاعاتی انحرافات اعتقادی، اخلاقی و سیاسی برای غلبه بر ملتهای جهان است وهنجارشکنی و قبح شکنیها به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی لجن راه انداخته است.



طلاب باید با معنویت خود در دنیا قیامت برپاکنند



مسلمی فر تصریح داشت: طلاب باید با علم و معنویت خود در دنیا قیامت برپاکنند تا حریف دشمنان شویم.