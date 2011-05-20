به گزارش خبرگزاری مهر، این فستیوال از 11 تا 14 ماه می 2011 با حضور آثاری از کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه، قبرس، ایتالیا، انگلستان، نروژ و ... برگزار شد.

این فستیوال شامل بخش‌های مختلفی همچون فیلم‌های مستند، داستانی کوتاه و بلند، انیمیشن‌، عکاسی و ... است که انیمیشن "نیم پرده" طبق اعلام کارگردان این فیلم به عنوان بهترین اثر دربخش انیمیشن جایزه این بخش را دریافت کرد.

انیمشین "نیم‌پرده" پیش از این برگزیده جوایزی در جشنواره‌های فیلم دانشجویی و دو سالانه پویانمایی تهران شده است. این فیلم انیمیشن یک اثر شش دقیقه و 25 ثانیه‌ای است و شخصیت اصلی آن یک نوازنده ویلون است و فضایی سیاه و سفید دارد.

این انیمیشن در بخش بین‌الملل، پیش از این در جشنواره‌های غیر رقابتی فیلم کوتاه استانبول،انیمیشن ازمیر،آلمان به نمایش درآمده است.