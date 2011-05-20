به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 16/12/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 52753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:« آییننامه تشکـیلات حرفهای کاردانهای فنی» موضوع تـصویبنامه شـماره 29253/ت19295هـ مورخ 9/7/1379 به شرح زیر اصلاح میشود:
1ـ در مـاده (1) عبارت « کـانون کاردانهای فنی ساخـتمان که از این پـس در این آییننامه به اختصار کانون نامیده میشود.» به عبارت « سازمان نظام کاردانی ساختمان که از این پس در این آییننامه به اختصار « سازمان» نامیده میشود» تغییر مییابد.
2ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) اضافه میشود:
« تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی حقوقی در سازمان استان الزامی و میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اشخاص مذکور طبق بند (ث) ماده (17) آییننامه تعیین میشود.»
3ـ در ماده (5) بعد از عبارت « با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» عبارت « و شورای مرکزی سازمان» اضافه میشود.
4ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح میشود:
« ماده8 ـ متقاضی نمیتواند به طور همزمان عضویت سازمان استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد.
تبصره ـ اعضاء سازمان که موفق به ارتقای مدرک تحصیلی در رشتههای موضوع این آییننامه شدهاند فقط تا زمانی که به عضویت سازمان نظاممهندسی استان پذیرفته نشده باشند میتوانند عضویت و فعالیت خود را در سازمان ادامه دهند.»
5 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (10) اضافه میشود:
« تبصره ـ در استانهایی که سازمان به دلیل انحراف از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامههای مربوط منحل یا تعطیل شده است به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی، امور سازمان در آن استان تا تشکیل هیئت مدیره جدید، با سرپرستی سازمان مسکن و شهرسازی استان انجام خواهدشد.»
6 ـ در ماده (13) بعد از واژه « بازرس» واژه « بازرسان» اضافه میشود و عبارت « یا (15) نفر از اعضاء کانون» به عبارت « بیست درصد از اعضاء سازمان» تغییر مییابد.
7ـ ماده (18) به شرح زیر اصلاح میشود:
« ماده 18ـ هر سازمان استان دارای هیئت مدیرهای خواهدبود که تعداد اعضای اصلی آن با توجه به تعداد اعضاء سازمان استان و به شرح زیر تعیین میشوند:
تعداد اعضاء هیئت مدیره 7 عضو 9 عضو 11 عضو
11ـ ماده (36) به شرح زیر اصلاح میشود:
« ماده36ـ به منظور ایجاد تمرکز، انسجام و انتظام حرفهای بیشتر بین سازمان استانها و بهرهبرداری از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در استان، شورای مرکزی سازمان از بین اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان استانها، براساس دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ میشود برای مدت سه سال انتخاب میشوند.
« ماده37ـ درصدی از وجوه واریزی که از محل پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و یا به استناد ماده (39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور انجام وظایف قانونی در جهت اعتلای نظام مهندسی، امور کنترل ساختمان، ترویج، توسعه و برقراری دورههای آموزشی در سطوح مختلف و ترویج روشهای صرفهجویی در مصرف انرژی تعیینشده، در اختیار سازمان استانها قرار میگیرد.»
« ماده38ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار کاردانهای فنی در بخشهای نـظارت و اجرا و سایر موارد، طبق دستورالعملهایی خواهدبود که وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان، ابلاغ مینماید.»
این تصویبنامه در تاریخ 24/2/1390 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.
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