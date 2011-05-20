22 ایستگاه ورزش صبحگاهی بانوان در همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، هادی سبزواری صبح جمعه در همایش پیاده روی همدان اظهار داشت: این تعداد ایستگاه ورزش صبحگاهی با هدف ترویج ورزش در بین بانوان و گرایش زنان خانه دار به سلامت و تندرستی راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: ورزش صبحگاهی به لحاظ آسانی حرکات و نرمش ها بهترین ابزار برای تندرستی روح و جسم بانوان بویژه زنان خانه دار محسوب می شود و برهمین اساس ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان فعال شده است.

وی با بیان اینکه هیئت ورزش های همگانی استان همدان در دو سال گذشته بیش از 90 جشنواره و همایش ورزشی برگزار کرده است، گفت: در مجموع 100 ایستگاه ورزش صبحگاهی برای آقایان و بانوان در استان همدان فعال است.

سبزواری ادامه داد: در مرکز استان و شهر همدان نیز 14 ایستگاه ورزش صبحگاهی برای آقایان دایر شده که هر روز با حضور مربیان مجرب نرمشهای صبحگاهی تمرین می شود.

وی بیان داشت: خوشبختانه استقبال چشمگیری از ایستگاه های ورزش صبحگاهی در استان شده که نشان از علاقه مردم به ورزش و سلامتی است.

در همایش پیاده روی همدان که صبح جمعه برگزار شد، بیش از 350 هزار نفر شرکت داشتند.