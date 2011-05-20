«وحی و نبوت» در افغانستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب وحی و نبوت به زبان پشتو بوسیله دکتر محمد طارق اقبال، ذبیح الله اقبال ترجمه و توسط انتشارات اسد دانش مطبعه در تیراژ 1000 نسخه در پایان سال 1389 در کابل منتشر شد.

مترجم این کتاب در خصوص انگیزه این اثر با ارزش آورده است: متفکر شهید استاد مطهری یکی از نوابغ علوم اسلامی و عالم زیده دینی است که هموطنان ما با کتب فارسی ایشان کم و بیش آشنایی دارند.

او در ادامه چنین می‎آورد: استاد مطهری کتابی تحت عنوان "مقدمه بر جهان بینی اسلامی" دارن که در آن هماهنگی تفکر اسلامی را تبیین نموده و در عین حال نشان داده که تفکر اسلامی نسبت به دیگر مکاتب دنیا تا چه اندازه پویا و قوی است.

"مقدمه بر جهان بینی اسلامی" دارای شش بخش است که «حیات اخروی» به صورت کتاب جداگانه‌ای به‌وسیله این مترجم ترجمه شده و اینک «وحی و نبوت» به زبان پشتو ترجمه شده است.