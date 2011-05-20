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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

«وحی و نبوت» در افغانستان منتشر شد

«وحی و نبوت» در افغانستان منتشر شد

کتاب "وحی و نبوت" استاد مطهری به زبان پشتو به‌وسیله دکتر محمد طارق اقبال، ذبیح‌الله اقبال ترجمه و توسط انتشارات اسد دانش مطبعه در شمارگان 1000 نسخه در کابل منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب وحی و نبوت به زبان پشتو بوسیله دکتر محمد طارق اقبال، ذبیح الله اقبال ترجمه و توسط انتشارات اسد دانش مطبعه در تیراژ 1000 نسخه در پایان سال 1389 در کابل منتشر شد.
 
مترجم این کتاب در خصوص انگیزه این اثر با ارزش آورده است: متفکر شهید استاد مطهری یکی از نوابغ علوم اسلامی و عالم زیده دینی است که هموطنان ما با کتب فارسی ایشان کم و بیش آشنایی دارند.
 
او در ادامه چنین می‎آورد: استاد مطهری کتابی تحت عنوان "مقدمه بر جهان بینی اسلامی" دارن که در آن هماهنگی تفکر اسلامی را تبیین نموده و در عین حال نشان داده که تفکر اسلامی نسبت به دیگر مکاتب دنیا تا چه اندازه پویا و قوی است. 
 
"مقدمه بر جهان بینی اسلامی" دارای شش بخش است که «حیات اخروی»  به صورت کتاب جداگانه‌ای به‌وسیله این مترجم ترجمه  شده و اینک «وحی و نبوت» به زبان پشتو ترجمه شده است.
کد مطلب 1316152

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