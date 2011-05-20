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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۰:۵۸

گزارش علمی تصویری/

ملاقات با موجوداتی که در بدنتان زندگی می‌کنند/ تصاویر مهمانان بدن شما!

ملاقات با موجوداتی که در بدنتان زندگی می‌کنند/ تصاویر مهمانان بدن شما!

محققان به منظور معرفی هزاران باکتریی که در بدن انسانها زندگی می کنند تصاویری از این موجودات را در بدن انسانها شبیه سازی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با برخی از باکتری هایی که بیش از 90 درصد از سلولهای زنده بدنتان را اشغال کرده اند، آشنا شوید. بدن انسان زیستگاه چندین تریلیون شکل از حیات است، از E.coli های رشته مانند که با استفاده از دمهای سه شاخه خود در میان روده های انسان به این سو و آن سو می روند گرفته تا باکتری سالمونلا که در مسمومیت غذایی بسیار شهرت دارند، اما بدون وارد آوردن آسیب در پوست انسان زندگی می کنند از جمله این شکلهای مختلف حیاتی هستند.

انواع مختلفی از باکتری ها بر روی پوست انسان یافت می شوند که به ویژه با غدد عرق و فولیکولهای مو در ارتباطند. این باکتری ها معمولا برای انسان آسیبی در پی ندارند البته برخی از آنها می توانند موجب بروز آکنه شوند. معمولا باکتری ها زمانی که به پوست نفوذ می کنند می تواند دردسر آفرین شوند.

در بدن هر انسانی بیش از 500 تا هزار گونه مختلف از باکتری ها وجود دارند و در بدن یک فرد بالغ تکثیر می شوند تا 100 تریلیون سلول مجزا را به وجود آورند.

"روی اسلیتور" از موسسه تکنولوژی "کورک" می گوید روده انسان به تنهایی حاوی دو کیلوگرم باکتری است، در واقع تنها 10 درصد از ماهیت بدن ما انسانی است و بقیه آن از میکروبها انباشته شده است. شاید این غلبه میکروبی بر بدن انسان نگران کننده به نظر بیاید اما اسلیتور می گوید این باکتری ها برای بدن انسان سودمند هستند به طوری که بدون آنها انسان قادر به ادامه حیات نیست:

مدل سازی رایانه ای از باکتری های موجود بر روی پوست انسان

مدل سازی رایانه ای از هلیکوباکتر پیلوری که در شکم انسان زندگی می کنند

مدل سازی رایانه ای از باکتری E-coli

مدل سازی رایانه ای از باکتری های Coccus

کد مطلب 1316155

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