لوگوی گوگل صفحه گرامافون شد/ تولد پدربزرگ CD

به گزارش خبرگزاری مهر، امیل فن برلاینر در 160 سال قبل در چنین روزی یعنی در 20 می 1851 در هانوفر آلمان به دنیا آمد. این مخترع در سال 1870 به آمریکا مهاجرت کرد و در واشنگتن در یک اصطبل کرایه اسب مشغول به کار شد.

وی که علاقه بسیاری به فناوریهای صوتی جدید یعنی تلفن و فنوگراف داشت با اختراع یک دستگاه فرستنده تلفنی جدید مدل قبلی این فناوری را بهبود بخشید.

دستگاهی که برلاینر اختراع کرد یکی از اولین نمونه های میکروفن بود. این مخترع آلمانی- آمریکایی موفق شد اختراع خود را در شرکت "بل تلفن" ثبت کند اما در 27 فوریه 1901 دادگاه استیناف آمریکا گواهی ثبت این اختراع را فسخ اعلام کرد.

برلاینر در 1877 به بوستون نقل مکان کرد و تا سال 1883 در شرکت بل تلفن مشغول به کار شد و زمانی که به واشنگتن بازگشت به عنوان یک محقق خصوصی به تحقیقات خود ادامه داد.

این مخترع در سال 1886 آزمایشاتی را برای بررسی متدهای ضبط صدا آغاز کرد و توانست اولین دستگاه ضبط صدا برای گرامافون را در 1887 ثبت کند.

اولین دستگاههای گرامافون برلاینر، صداها را با استفاده از یک نوسان افقی صدا بر روی یک سیلندر پوشیده از یک ماده با مقاومت کم ضبط می کردند.

وی سپس تصمیم گرفت که روی این سیلندر را با یک نوع لاک ثابت کند و آن را با استفاده از روش گراور سازى بوسیله عکاسى به روی یک سیلندر بازنواخت فلزی کپی کند. این شبیه همان روشی بود که دستگاههای گرامافون ادیسون از آنها استفاده می کردند.

در سال 1888 برلاینر راه آسانتری را برای ضبط صدا توسعه داد و به این ترتیب اولین دیسکها یا صفحات صوتی را اختراع کرد.

چند سال بعد، این اختراع با استقبال شرکتهای بزرگ فناوری مواجه شد. پس از این موفقیت، برلاینر در سال 1895 با حمایت 25 هزار دلاری گروهی از سرمایه گذاران، شرکت "برلاینر گرامافون" را تاسیس کرد.



امیل برلاینر در اثر یک حمله قلبی در سن 78 سالگی درگذشت.

لوگوی گوگل

اختراع صفحات یا دیسکهای حلقه ای ضبط صدا برای دستگاههای گرامافون اولین گام در توسعه CD و DVD های امروزی بود. به همین دلیل گوگل لوگوی امروز جمعه 20 می 2011 را به صد و شصتمین سالروز تولد این مخترع بزرگ اختصاص داده است.