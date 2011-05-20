به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مسعود شاهی گفت: مدیران شهری با برنامه ریزی‌های دقیق و کارشناسی شده می‌توانند در همه ابعاد مباحث شهری بهترین بهره برداری را از ظرفیت‌های سینما در آموزش مباحث شهری انجام دهند.

وی با یادآوری اینکه سینما یکی از ابزارهای پیشرفته انتقال اطلاعات با ابزارهای خاص است ادامه داد: سینما با قدرت اطلاع‌رسانی گسترده‌ای که دارد، می‌تواند در تفویض نیازهای جامعه موثر بوده و بسیاری از ضرورت‌های فرهنگی را به شهروندان آموزش دهد.

مسعودشاهی افزود: حقوق شهروندی آنچنان گسترده است که با هر موضوعی در سینما بخواهیم به آن بپردازیم، بخشی از فضای فرهنگی جامعه را درگیر خود می‌کند. مدیریت شهری می‌تواند از سینما به عنوان یک ابزار قدرتمند در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای کاربرد مدیریت کلان یک شهر بهره‌برداری کند.

وی گفت: میان مدیران و سینماگران نوعی مفاهمه وجود دارد که به رشد طرفین وارتقای فرهنگ جامعه کمک می‌کند. مدیریت‌های فرهنگی با تاثیر گرفتن از مباحث اعتقادی و سنت انبیا و استفاده از سینما و در عین حال تعامل موثر با سینماگران گامی موثر در ترویج فرهنگ شهرنشینی برداشته و زمینه شکوفایی فرهنگ عمومی را فراهم کنند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر اول خردادماه در سالن همایش‌های برج میلاد به کار خود پایان می‌دهد.