به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره در دو ترم و 20 جلسه از یکشنبه اول خرداد‌ماه برگزار می‌شود و مدرس آن محمد‌ حسینی خواهد بود.

سرفصل‌های درس ویرایش شامل تعریف ویرایش، انواع ویرایش، درآمدی بر علم زبان‌شناسی، کاربرد زبان در داستان، زبان داستان، آشنایی با متون روایتگر کهن، آشنایی با نثر روایتگر معاصر و رسم الخط فارسی است.

همچنین ثبت‌نام برای کلاس‌های داستان‌نویسی که مردادماه در انجمن برگزار خواهد شد، آغاز شده است. ترم اول کلاس داستان‌نویسی سیامک گلشیری از شنبه اول مرداد، ساعت 17 و کلاس داستان‌نویسی جواد جزینی از یکشنبه دوم مرداد ساعت 15 آغاز می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به دبیرخانه انجمن به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک 2 مراجعه کنند.