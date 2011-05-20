"آدم و حوا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب " آدم و حوا " نوشته کمال سید یکی از کتابهای سری قرآنی است که توسط بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه برای مخاطبان نوجوان منتشرشده است. این کتاب یکی از داستانهای مشهور دینی را از نظر قرآن کریم را با نقاشیهای زیبای رنگی به تصویر کشیده است.

بنیاد مطالعات اسلامی با توجه به نیاز مسلمانان روس زبان به ویژه جوانان، به آشنایی بیشتر با معارف قرآنی اقدام به انتشار مجموعه آثاری در موضوعات قرآنی نموده است. این آثار در برگیرنده موضوعاتی مثل علوم قرآنی ،مباحث تفسیری و داستانهای قرآنی است. در حال حاضر ترجمه روسی " تفسیر سوره لقمان " اثر استاد قرائتی با همکاری اداره مفتیات روسیه در دست چاپ است.

داستانهای قرآنی حاوی نکات معرفتی و اخلاقی متعددی است که مورد توجه و استفاده اقشار مختلف جوامع واقع می‌شود.