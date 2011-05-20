کنگره بین المللی مختومقلی فراغی در مراوه تپه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش پیش از ظهر جمعه با حضور مسئولان کشوری و استانی در روستای آق توقای مراوه تپه زادگاه این شاعر برگزار شد.

فرماندار مراوه تپه در این همایش گفت: برنامه های گرامیداشت این شاعر ایرانی - ترکمن از روز گذشته در این شهرستان آغاز شده است.

علی اصغر کرمانی افزود: این برنامه ها شامل بخش های مختلف از جمله مسابقات ورزشی در 4 رشته بوده است.

وی اظهار داشت: گلستان دارای مفاخر ارزشمندی است که باید این سرمایه های معنوی به جهان معرفی شود.

کرمانی عنوان کرد: معرفی این داشته ها در انتقال فرهنگ ها و ارزش ها به نسل های مختلف اهمیت بسزایی دارد.

روستای آق توقای مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.