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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

کنگره بین المللی مختومقلی فراغی در مراوه تپه برگزار شد

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: کنگره بین المللی مختومقلی فراغی با حضور مهمانان داخلی و خارجی در آق توقای مراوه تپه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش پیش از ظهر جمعه با حضور مسئولان کشوری و استانی در روستای آق توقای مراوه تپه زادگاه این شاعر برگزار شد.

فرماندار مراوه تپه در این همایش گفت: برنامه های گرامیداشت این شاعر ایرانی - ترکمن از روز گذشته در این شهرستان آغاز شده است.

علی اصغر کرمانی افزود: این برنامه ها شامل بخش های مختلف از جمله مسابقات ورزشی در 4 رشته بوده است.

وی اظهار داشت: گلستان دارای مفاخر ارزشمندی است که باید این سرمایه های معنوی به جهان معرفی شود.

کرمانی عنوان کرد: معرفی این داشته ها در انتقال فرهنگ ها و ارزش ها به نسل های مختلف اهمیت بسزایی دارد.

روستای آق توقای مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1316161

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