توسعه همکاری ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالمهدی ارجمندنژاد" مسئول مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 'آلکسی بورودافکین' معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و راههای گسترش همکاری های دو کشور در عرصه مبارزه با پولشویی را بررسی نمودند.



در این دیدار طرفین در خصوص روابط و همکاری های بانکی ایران و روسیه در عرصه مبارزه با پولشویی، درآمدهای غیرقانونی و تامین مالی تروریسم به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.



آلکسی بورودافکین معاون وزیر خارجه روسیه در این دیدار با ابراز آمادگی کشورش برای ارائه تجربیات در این زمینه به ایران برای پیوستن به گروه بین المللی تنظیم تدابیر مالی برای مبارزه با پولشویی "Fatf" تاکید نمود همکاری های بانکی میان دو کشور برای مبارزه با فعالیت های غیر قانونی مالی و جرائم پولشویی فرا ملی حائز اهمیت است.



هیئت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انجام رایزنی در زمینه مقابله با جرایم مالی فراملی به مسکو سفر کرده است، با مقامهای بانک مرکزی و سازمان بازرسی مالی روسیه در مسکو دیدار و در زمینه مسائل مورد علاقه به ویزه مبارزه با پولشویی و در آمد های غیر قانونی رایزنی تبادل نظر بعمل آورد.