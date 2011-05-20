  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

ترجمه دیوان مختومقلی فراغی رونمایی شد

ترجمه دیوان مختومقلی فراغی رونمایی شد

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: ترجمه دفتر سوم دیوان اشعار مختومقلی فراغی شاعر آزاده و عارف ایرانی و ترکمن رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه دفتر دیوان این شاعر مسلمان پیش از ظهر جمعه با حضور مهمانان داخلی و خارجی در روستای آق توقای زادگاه این شاعر رونمایی شد.

در مراسم رونمایی دفتر اشعار این شاعر حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد، مسئولان استانی و شهرستانی و مهمانانی از کشورهای خارجی حضور داشتند.

این دفتر شعر از زبان ترکمنی به فارسی ترجمه شد و در سالروز تولد این شاعر عارف رونمایی شد.

مختومقلی فراغی 278 سال قبل در روستای حاجی قوچان گنبد متولد و مزار این شاعر در روستای آق توقای مراوه تپه واقع شده است.

کد مطلب 1316172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها