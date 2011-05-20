ترجمه دیوان مختومقلی فراغی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه دفتر دیوان این شاعر مسلمان پیش از ظهر جمعه با حضور مهمانان داخلی و خارجی در روستای آق توقای زادگاه این شاعر رونمایی شد.

در مراسم رونمایی دفتر اشعار این شاعر حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد، مسئولان استانی و شهرستانی و مهمانانی از کشورهای خارجی حضور داشتند.

این دفتر شعر از زبان ترکمنی به فارسی ترجمه شد و در سالروز تولد این شاعر عارف رونمایی شد.

مختومقلی فراغی 278 سال قبل در روستای حاجی قوچان گنبد متولد و مزار این شاعر در روستای آق توقای مراوه تپه واقع شده است.