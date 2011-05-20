نخستین مدرسه ایمن روستایی کشور در همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از همدان، وزیر آموزش و پرورش در مراسم بهره برداری از این مدرسه گفت: سال گذشته هشت هزار مجتمع آموزشی در کشور ایجاد شد.

حمید رضا حاج بابایی با بیان اینکه تا چندسال آینده هیچ روستا و مدرسه ای از امکانات و تجهیزات آموزشی بی بهره نخواهد بود، گفت: امکانات تنها شامل میز و نیمکت و معلم نیست و باید امکانات مورد نظر در سیاستهای راهبردی تحول بنیادین آموزش و پرورش فراهم شود.

وی افزود: با استفاده از امکانات و فن آوری های روز گسترش عدالت در تمام روستاها و مدارس کشور محقق می شود.

حاجی بابایی با تقدیر از تلاش خیرین مدرسه ساز استان همدان یادآور شد: فعالیت خیران بویژه بانوان استان همدان نشان از فعالیت اجتماعی زنان و جایگاه ویژه آنان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: استان همدان در اجرای سیاستهای تحول بنیادین مورد نظر وزارتخانه خوب عمل کرده و به جایگاه مورد نظر دست یافته است.

عباس حسنی محتشم با اشاره به بهره برداری از نخستین مدرسه ایمن روستایی کشور در همدان افزود: این اقدام نمونه عینی از موفقیت و جایگاه استان همدان در خصوص امر تعلیم و تربیت است.

وی گفت: پیرو سیاستهای ابلاغی وزارتخانه و با نظر به حساسیت موجود در همدان سعی شده تا جایگاه استان در شاخص های مختلف از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد.

حسنی محتشم از زحمات خیرین مدرسه ساز همدان قدردانی کرد و گفت: برای اجرای این مدرسه شش کلاسه یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار از سوی خیرین مدرسه ساز هزینه شده است.

وی گفت: این مدرسه ایمن وعاری از خطر، از قطعات پیش ساخته به عنوان تروفابریک ساخت کشور کانادا و در مدت چهل روز ساخته شده است.

وی گفت: قطعات این ساختمان قابل انتقال، ضد حریق و ضد زلزله است و صد سال ضمانت و گارانتی دارد.

حسنی محتشم صرفه جویی در مصرف انرژی را از دیگر خصوصیات این مدرسه عنوان کرد و گفت: سیستم گرمایشی آن از کف تعبیه شده و 50 درصد کمتر از مدرسه های معمولی انرژی مصرف می کند.