3 استاد برگزیده رشته رادیولوژی مدال طلا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول صداقت روز جمعه در حاشیه مراسم اختتامیه بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران در هتل المپیک ضمن ابراز رضایت از نحوه برگزاری این کنگره و حضور میهمانان خارجی از کشورهای مختلف دنیا اظهارداشت: هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران در این کنگره به سه تن از اساتید رادیولوژیست مدال طلای خود را اهدا کرد.

وی از دکتر علی شیرخدا استاد دانشگاه از آمریکا، دکتر فیروز متبرک استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر عباس ارجمند شبستری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در رشته رادیولوژی فعالیت دارند، به عنوان سه نفر برگزیده هیئت مدیره انجمن رادیولوژی برای دریافت نشان طلا نام برد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره سخنرانیها و کارگاههای برگزار شده در مدت برگزاری بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران در هتل المپیک، افزود: بیشترین سرمایه گذاری هر کشوری در بین رشته های پزشکی معطوف به رشته رادیولوژی است.

صداقت با عنوان این مطلب که طبق قوانین جدید مراکز رادیولوژی می بایست حتما از دستگاههای دیجیتال استفاده کنند، گفت: در زمینه نرم افزارهای پکس ( pacs ) پیشرفتهایی صورت گرفته و ظرف دو سال آینده نیاز به واردات این نرم افزارها برای تامین نیاز تصویربرداری دیجیتال در پزشکی در مراکز رادیولوژی کشور مرتفع می شود.

وی تاکید کرد: البته تامین این نیاز مستلزم این است که زیرساختهای اصلی شامل مخابرات و سرمایه گذاری وزارت بهداشت در بیمارستانهای آموزشی با حمایت کامل انجام شود.

صداقت گفت: قیمت نصب نرم افزارهای پکس برای مراکز کوچک رادیولوژی بین 50 تا 60 هزار یورو و در بیمارستانهای بزرگ کشور مثل بیمارستان امام خمینی (ره) بین 300 تا 400 هزار یورو هزینه دارد.