هفته دوازدهم کورس بهاره اسبدوانی گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کورس عصر پنجشنبه در هشت دور به مسافت های هزار متر طول در مجموعه اسب دوانی گنبد کاووس برگزار شد.

در کورس اول اسب های ورزشی بیلی 2، با چابک سواری قربان محمد اودک، میلاد سرخ سو با بهزاد قلی خانی و گلر با کمال دالیجه عطا، اسب های نساء با سوارکاری علی اونق، یاشار خان با رضا کریمی و یورتای با اسحاق قاضی کر، در کورس دوم اول تا سوم شدند.

اسب های ورزشی ریبا با سوار کاری کمال دالیجه عطا، سایکو با علی اونق و هرکول با ابوطالب چاری زاده، در کورس سوم و اسب های سارانا طلایی با محمد خجندی، دورنیکا با فیض الله رجال و آرسینه با ستار مهرانی در کورس چهارم برتر شدند.

همچنین اسب های شروین با متین آموت، چلسی با ناصر قزل و عالم آی با محمد خجملی در کورس پنجم و اسب های فستیوال با بهزاد قلی خانی، گلیز با قربان محمد اودک و دارطاها با عید محمد غراوی در کورس ششم برتر شدند.

رئیس مجموعه اسب دوانی گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره از رقابت ها 218 میلیون و 200 هزار ریال به عنوان جایزه بین چابک سواران و مالکان اسب های برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: کورس اول این مسابقات ویژه اسب های ترکمن، کورس های دوم، سوم، پنجم ویژه اسب های دوخون و بقیه کورس ها ویژه اسب های توروبرد بوده است.

کورس سوار کاری گنبد کاووس از کورس های مطرح کشور به شمار می آید.