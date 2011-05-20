اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال بار دیگر یکی از کم تجربه ترین و جوان ترین داوران قضاوت کننده در لیگ آزادگان را به عنوان قاضی دیدار صبای قم و ملوان انزلی معرفی کرد.



در حالی که دیدارهای هفته پایانی دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از ساعت 18 امروز جمعه سی ام اردیبهشت ماه با برگزاری 9 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری خواهد شد، صبای قم در دیداری خارج از خانه برابر تیم ملوان به میدان می رود.



جدال صبای قم و ملوان بندر انزلی در حالی عصر امروز در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود که قضاوت این مسابقه بر عهده رضا کرمانشاهی است و مرتضی کریمی به عنوان کمک داور اول به همراه رحیم شاهین به عنوان کمک داور دوم وی را همراهی می کنند، ضمن اینکه داور چهارم این مسابقه غلامرضا مستقیم است و غلامرضا بهروان مسئولیت نظارت بر این دیدار را بر عهده دارد.



قضاوت داوران قمی در تنیس باشگاه های کشور



داوران قمی در رقابت‌های تنیس باشگاه های کشور قضاوت کردند.



رقابت‌های تنیس باشگاه های کشور با شرکت 14 تیم از سراسر کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار شد که دو تن از داوران برتر تنیس قم نیز دیدارهای مهم این دوره را قضاوت کردند، این دو داور قمی مهدی هاشمی و سیدحمید اکبری بودند که در کنار سایر داوران حاضر در این دوره از رقابت‌ها جدال مدعیان شرکت کننده در این رقابت ها را قضاوت کردند.



در پایان پیکارهای تنیس باشگاه های کشور در کرمانشاه، دو تیم برتر جواز حضور در مسابقات لیگ دسته اول تنیس باشگاه های کشور در فصل جدید را به دست آوردند، ضمن اینکه تیم تنیس فرنان قم نیز در این دوره از مسابقات به مقام قهرمانی دست یافت.



آغاز تلاش نماینده قم برای جذب بازیکنان مورد نظر در لیگ برتر فوتسال



نماینده قم از روز یکشنبه فرصت دارد به مدت یک ماه نسبت به جذب بازیکنان مورد نظر خود در فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور اقدام کند.



در حالی که امسال رقابت های لیگ برتر با شرکت 14 تیم برگزار می شود، نماینده قم با نام صبا در لیگ برتر باشگاه های کشور به میدان می رود ولی در حالی که تمام تیم های لیگ برتری اقدام به جذب بازیکنان مورد نظر خود کرده اند، این تیم هنوز کادر مدیریتی و فنی مشخصی ندارد.

