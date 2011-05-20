نظر هیکل درباره ثروت مبارک/ ابهامات حساب 820 میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاهرام مصر در خبری با عنوان "هیکل درباره ثروت مبارک چه گفت؟" نوشت که هیکل در پاسخ به این سوال که آیا رسانه های مصری را در حد و اندازه انقلاب مصر می دانید، گفت: مسائلی غیر از این هم وجود دارد. بر این اساس، برخی رسانه ها اخبار و گزارشهایی منتشر می کنند که پذیرش آنها سخت است. در این خبرها به صورت مبالغه آمیز با مسائل برخورد شده که شایسته فعالیت رسانه ای نیست.

هیکل ادامه داد: از جمله این مسائل خبری بود که خودم در برخی رسانه ها به آن برخورد کرد با این عنوان که "حسنی مبارک" در بانکی به نام کالدونیا حسابی با پس انداز 820 میلیارد دلاری دارد.

وی تاکید کرد: با میلیاردها دلار به این گونه نمی توان بازی کرد. اگر به دارایی ثروتمندترین افراد جهان هم توجه کنیم می بینیم که"بیل گیتس" در آمریکا و "کارلوس" در برزیل هر کدام ثروتی 50 تا 60 میلیارد دلاری دارند. بر این اساس، تصدیق این حساب 820 میلیارد دلاری برای مبارک کمی سخت است.